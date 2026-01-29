Autorizado proyecto para rehabilitar convento Hermanas Concepcionistas Franciscanas de Ágreda

Jueves, 29 Enero 2026 14:49

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, de la Junta en Soria, ha autorizado, con prescripciones, el proyecto básico de rehabilitación del Convento Hermanas Concepcionistas Franciscanas de Ágreda, promovido por Hermanas Concepcionistas Franciscanas.

El documento contiene dos fases de actuación: la fase 1 corresponde a las actuaciones en materia residencial y la fase 2 a las encaminadas a potenciar la producción repostera, además de la mejora del consumo energético de forma general.

La fase 3, fase futura que no se detalla, comprendería las reformas necesarias para ampliar y habilitar las dependencias conventuales como museo. En conjunto, las dos fases propuestas suponen una profunda reforma del interior del conjunto conventual.

Destaca las actuaciones en los volúmenes realizados después de 1860, en los que se elimina la mayor parte de su distribución actual para dar cabida los nuevos usos.

A la vista de la nueva documentación aportada, la Comisión ha autorizado la intervención, considerando que se ha minimizado el impacto de la caja de ascensor y se justifica convenientemente la apertura de huecos en la fachada del alzado este, atendiendo a las necesidades de distribución interior, con las siguientes prescripciones técnicas: se presentará el correspondiente proyecto de ejecución para su correspondiente aprobación (documentación gráfica y descriptiva), en el que se detallarán las instalaciones con afección al exterior, así como el volumen y materiales de la capilla; la carpintería será de madera con sistema de oscurecimiento en base a fraileros, debiéndose detallar la carpintería; y el aislamiento térmico se situará por el interior, pudiéndose situar al exterior en las zonas de nueva creación diferenciando el volumen añadido.

Se deja pendiente la propuesta de colocar placas solares en los jardines o huertas, por su posible afección paisajística al conjunto histórico, hasta la presentación de documentación que concrete la actuación, y no se autoriza la instalación de placas solares en cubierta.

Se recuerda que teniendo en cuenta que se trata de una zona susceptible de albergar restos arqueológicos, la realización de movimientos de tierra y de los trabajos de rehabilitación en la zona precisará de un control y seguimiento arqueológico de los mismos para evaluar la presencia de restos.