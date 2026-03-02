Alumnos de Ágreda participan en videoconferencia con base española en la Antártida

Los estudiantes del IES Margarita de Fuenmayor, de Ágreda, han sido este año los afortunados en conectarse por videoconferencia con dos componentes de la misión española en el continente helado, concretamente en la Isla Decepción.

En años anteriores se ha celebrado en San Leonardo, el IES Antonio Machado de la capital y Covaleda.

Antes de enlazar con la Base Gabriel de Castilla, en la Antártida, el coronel Esparza, subdelegado de Defensa en Soria, ha impartido una pequeña charla para que los alumnos tengan información general del continente, de su clima y de la fauna que la habita.

Posteriormente, un brigada del Ejército de Tierra y un científico, los dos miembros de la misión que atendieron la videoconferencia, hablaron de los motivos por los que están allí, de las condiciones de vida en un lugar tan inhóspito, y de la preparación a la que se han sometido para estar preparados para ello.

Finalmente, los estudiantes agredanos pudieron realizar varias preguntas, a pesar de que compartían la videoconferencia con otros 19 centros de enseñanza de España.