La comarca soriana del Moncayo decide su finalista para "El Mejor Torrezno del Mundo 2026"

Domingo, 22 Febrero 2026 09:17

La comarca soriana del Moncayo ha elegido su finalista para el concurso gastronómico de “El Mejor Torrezno del Mundo 2026”.

El ganador de esta ronda clasificstoria ha sido el bar “El Corzo”, de Pamplona.

Además ha quedado en reserva para la final el bar Volante, de Ólvega.

En esta ronda clasificatoria han participado diez establecimientos.

A los dos citados se suman el Asador El Rosco, de Matalebreras; el bar de la E.S. San Rafael, de Tudela (Navarra), el hostal Peñalen, de Peralta (Navarra), el bar del centro social de Ólvega, el bar Trévago, el Tabú Gastro Pub (Ólvega), el hostal Doña Juana (Ágreda) y Vallermoso Catering (Ólvega).

Este domingo se cerrarán las rondas clasificatorias con la que se celebre en Zaragoza.

El primer fin de semana de marzo, en El Virrey Palafox de El Burgo de Osma, se disputará la final del concurso gastronómico.