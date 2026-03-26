Concierto en Ágreda para homenajear al saxofonista Pedro iturralde

Jueves, 26 Marzo 2026 09:40

El Cuarteto Kalamatianos, del Conservatorio de Música de Soria, homenajeará el próximo sábado, 28 de marzo, en Ágreda, al gran saxofonista Pedro Iturralde.

El concierto tendrá como escenario el patio del Palacio de los Castejón de Ágreda a partir de las 20:00 horas.

El grupo formado por cuatro jóvenes saxofonistas de los últimos cursos del Grado Profesional del Conservatorio Oreste Camarca: Leire Lafuente, Álvaro Lacarta, Raúl García y Gustavo Grande, interpretarán gran parte de las obras compuestas por el célebre saxofonista y compositor Pedro Iturralde, uno de los músicos de jazz más influyentes de España, reconocido internacionalmente y que a lo largo de su carrera combinó el jazz con la música clásica y el flamenco, siendo pionero del jazz con obras emblemáticas como la Suite Helénica, uno de cuyos movimientos (Kalamatianos) da nombre al grupo.

Iturralde actuó en prestigiosos escenarios de Europa y Estados Unidos, colaboró con grandes figuras, como Paco de Lucía, y desarrolló una destacada labor pedagógica como catedrático en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, dejando una profunda huella en varias generaciones de músicos.