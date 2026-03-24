Noviercas participa en formación de jóvenes agricultores con técnicas ecológicas

Martes, 24 Marzo 2026 21:09

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha visitado esta mañana en Noviercas dos de las paradas técnicas incluidas en la estancia formativa que durante esta semana se desarrolla en la explotación La Milana, en Viana de Duero, dentro del Programa Cultiva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esta estancia, gestionada por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), tiene como agricultor anfitrión a Eduardo García Llorente y permite que tres jóvenes agricultores conozcan sobre el terreno técnicas de producción, gestión y manejo aplicables a sus propias explotaciones.

Los participantes en esta semana formativa son Fran Martínez, de Villaescusa de Haro (Cuenca), titular de una explotación agraria de cereal de secano, pistachos, olivos y almendros; Jesús Sedano, de Villaldemiro (Burgos), que trabaja cereal de secano y ha incorporado media hectárea de pistachos; y Mario Salillas, de Pina de Ebro (Zaragoza), también dedicado al cereal de secano. Durante estos días completarán una formación práctica intensiva ligada a la actividad real de la explotación de acogida.

La estancia que se desarrolla en La Milana se prolonga del 23 al 27 de marzo, suma 35 horas de formación y aborda materias como la planificación económica de la explotación, el uso de tecnologías digitales, la mecanización, el manejo del suelo y del cultivo, la sanidad vegetal, la fertilización y las prácticas y métodos de producción ecológica.

El Programa Cultiva, financiado y gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ofrece a jóvenes agricultores y ganaderos acceso a aprendizaje práctico en explotaciones modelo de todo el país, a través de estancias de entre 5 y 14 días y hasta 7 horas diarias de formación.

Siembra directa

En Noviercas, Miguel Latorre ha acompañado a los alumnos en una visita a una finca de Armando Pérez, donde han podido conocer de primera mano el funcionamiento de la siembra directa, una técnica que permite sembrar sin arar el terreno y sobre el rastrojo del cultivo anterior.

Se trata de una práctica de agricultura de conservación que ayuda a alterar menos el suelo y encaja bien en una formación orientada a la sostenibilidad, la eficiencia y el ahorro de costes. En esa misma línea, la referencia adecuada en este ámbito es la de producción ecológica, término que el propio Ministerio utiliza para designar este sistema de gestión y producción agraria basado en prácticas ambientales exigentes y en el uso de sustancias y procesos naturales.

Agroganadería regenerativa

La visita ha continuado en la explotación de bovino Moncayo Ecológico, donde los asistentes han conocido otra experiencia ligada al medio rural soriano.

Este proyecto, ubicado en Noviercas, es una iniciativa familiar de dos jóvenes, Jorge y Guiomar. Moncayo Ecológico trabaja desde un planteamiento de agroganadería regenerativa, elabora forrajes ecológicos, cría razas autóctonas a pasto y comercializa carne ecológica y de pasto a través de venta directa. En la actualidad, la explotación cuenta con 125 reses, lo que permite mostrar a los alumnos otra vía de diversificación y valor añadido dentro del sector primario, así como posibles clientes para la comercialización de sus cultivos dentro de un ciclo totalmente sostenible.

Programa Cultiva

El subdelegado ha subrayado el interés de un programa como Cultiva, que acerca a jóvenes profesionales del campo a explotaciones de referencia y favorece el relevo generacional a partir de experiencias reales, útiles y transferibles.

También ha agradecido la implicación de Eduardo García Llorente, que vuelve a poner su explotación al servicio de la formación, y la colaboración de COAG, organización profesional agraria que participa en esta convocatoria como entidad gestora de estancias.

En la convocatoria de 2025, el Programa Cultiva cuenta a escala nacional con 261 estancias para 451 jóvenes en 194 explotaciones modelo.

En Castilla y León hay previstas 62 estancias.

La iniciativa mantiene su objetivo de facilitar acceso a conocimiento técnico, modernización agraria y contacto directo entre jóvenes agricultores y explotaciones que destacan por su capacidad innovadora, productiva, ambiental o social.