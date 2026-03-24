Demostración de bailes tradicionales en la residencia de los Milagros, en Ágreda

Martes, 24 Marzo 2026 09:45

La residencia Nuestra Señora de los Milagros en Ágreda, dependiente de la Diputación provincial, ha acogido este pasado sábado una demostración de bailes tradicionales.

La actividad se engloba dentro del amplio programa cultural que se lleva a cabo en la residencia para incrementar las actividades participativas con el objetivo de dinamizar la estancia de los mayores.

El Grupo Danzas de Soria actuó durante varias horas ante un nutrido grupo de residentes que pudieron disfrutar de los danzantes y sus músicos que estaban ataviados con la indumentaria de los trajes populares de la provincia y realizaron una demostración de los bailes típicos provinciales, que fueron muy bien acogidos por todo el público asistente, que interactuó con el grupo y les agradeció su esfuerzo despidiéndoles con una fuerte ovación.