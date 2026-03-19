Teatro del absurdo para comenzar temporada en Ágreda de Circuitos Escénicos

Jueves, 19 Marzo 2026 14:20

La temporada de Circuitos Escénicos de Teatro de Castilla y León comienza el próximo sábado en Ágreda, con la representación de la obra “Strip-Tease”, a cargo de la compañía Morfeo Teatro.

La representación será en el teatro El Fuerte, a las ocho de la tarde, con entrada establecida en 2 euros.

Se trata de una comedia del absurdo, muy provocadora, con un desenlace que el espectador difícilmente podrá olvidar.

Debido a sucesos exteriores indefinibles, el Señor A y el Señor B, se ven empujados a una claustrofóbica habitación a través de una puerta abierta.

Son dos hombres de mediana edad, comunes y corrientes, que discuten tratando de entender por qué están ahí, qué causa les ha llevado a un sitio tan desconcertante.

Ante su sorpresa una Mano aparece por la puerta, y por gestos comienza a darles amenazantes ordenes de que se desnuden. Ellos intuyen que es alguien que tiene el poder de controlarles, de castigarles si no obedecen, de que su vida depende de ello, y de que afuera ha ocurrido algo terrible...

A cada poco La Mano les ordena desnudarse de una prenda... ellos tienen un plan para escapar de ese humillante strip-tease, aunque no les va a resultar nada fácil salir.

El reconocido autor polaco, Slawomir Mrozek escribió esta Comedia Surrealista en 1962, dentro del género del Teatro del Absurdo.

Terminada la Segunda Guerra Mundial la paz se abre camino en un continente fracturado y a la deriva, esta obra es hija de ese tiempo en que se ha dividido el mundo y sus creencias. Strip-tease se estrenó en España en 1967, con la mítica compañía de Los Goliardos.

Sesenta años después la reivindicamos como una propuesta llena de ironía, inteligencia, y pasmosa actualidad; ante un mundo desconcertado por su propia frivolidad de principios, ante unos poderes fácticos que no dan la cara salvo para adocenarnos en el consumismo... y ante la amenaza de una guerra que parecía olvidada, pero que puede reaparecer tras nuestra puerta cuando menos lo esperemos, con mano firme, a romper nuestro frágil bienestar.

Por otra parte, el domingo 22 de marzo se organizará una nueva edición de la comida solidaria en el Salón del Centro Cívico en favor de Manos Unidas.