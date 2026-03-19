La Junta amplia inversión para reparar carretera entre Villar del Río y Castilruiz

Jueves, 19 Marzo 2026 12:18

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la ampliación de la emergencia para la ejecución de las obras de reparación del firme en la carretera SO-630, en el tramo comprendido entre la SO-615, en Matalebreras (N-122), y la SO-P-1123, en Castilruiz.

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha autorizado un incremento de 934.623 euros, lo que eleva la inversión total destinada a esta actuación hasta 2.329.647 euros.

La actuación forma parte de la intervención iniciada mediante tramitación de emergencia en julio de 2025, con un presupuesto inicial de 1.395.024 euros, con el objetivo de acometer trabajos de reparación del firme en este tramo de la vía.

Esta carretera, que conecta la SO-615 con Matalebreras (N-122) y forma parte de la red complementaria local de Castilla y León, está siendo objeto de actuaciones de reparación y mejora del firme en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 24+500 y 40+050, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad y circulación de los usuarios.

Durante el desarrollo de los trabajos, los servicios técnicos han constatado la necesidad de ampliar las mediciones inicialmente previstas y adaptar la solución constructiva, lo que hace necesario incrementar el presupuesto de la actuación. Asimismo, y dado que parte de los trabajos requieren el empleo de mezclas bituminosas en caliente, se ha considerado conveniente ampliar el plazo de ejecución para evitar su realización durante el periodo invernal.

Con esta ampliación, el plazo total de ejecución de la obra se sitúa en diez meses, lo que permitirá completar las actuaciones con las condiciones técnicas más adecuadas y garantizar una reparación duradera del firme.