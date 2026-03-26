Moncayo Ecológico, de Noviercas, muestra su iniciativa empresarial en Alimentaria

Jueves, 26 Marzo 2026 14:54

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha expueto la experiencia de Moncayo Ecológico, con sede en Noviercas, como explotación ganadera con enfoque ecológico.

Alimentaria 2026, Salón Internacional de Alimentación, Bebidas & Food Service, se celebra del 23 al 26 de marzo en Fira Barcelona y alcanza este año su 50 aniversario.

En esta edición, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) dispone de un espacio institucional de 587 metros cuadrados en el pabellón 5, dentro del área Organic Foods, para la promoción de 80 pequeñas empresas del sector ecológico de toda España.

En ese marco, Soria ha tenido presencia a través de Moncayo Ecológico, explotación agroganadera de Noviercas.

Jorge Conte participó ayer, 25 de marzo, en la sesión “Logotipo 100% Raza Autóctona y Sello Ecológico: origen y sostenibilidad”, incluida en el programa oficial de La Plaza Eco.

En esa misma jornada, Guiomar Chamorro intervino por la tarde en la ponencia “Logotipo 100% Raza Autóctona y Producción Ecológica como sellos de excelencia”, también dentro del programa oficial de la feria.

Moncayo Ecológico tiene sede en Noviercas y se presenta como un proyecto familiar al frente del que están Jorge y Guiomar.

Su actividad se centra en la agroganadería regenerativa y en la producción de carne ecológica y de pasto.

La empresa trabaja con razas autóctonas, cultiva forrajes ecológicos y cría en libertad unas 125 reses de bovino negro serrano, una línea ligada al Logotipo 100 por ciento Raza Autóctona.

La participación de ambos productores sorianos en el programa oficial de Alimentaria ha dado visibilidad a una iniciativa empresarial asentada en el medio rural de la provincia y vinculada a dos de los ejes que el MAPA ha puesto en primer plano en esta edición: la producción ecológica y el valor añadido de las razas autóctonas.