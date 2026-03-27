ASDEN presenta alegaciones para un Parque Natural del Moncayo coherente con sus valores naturales y sociales

Viernes, 27 Marzo 2026 07:21

La Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN-Ecologistas en Acción) ha registrado sus alegaciones al proyecto de decreto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra del Moncayo.

Aunque la asociación celebra que se avance en la declaración del Parque Natural tras tres lustros de anuncios oficiales, ha estimado en un comunicado que el documento actual presenta deficiencias técnicas que deben subsanarse para asegurar la conservación de este espacio emblemático.

ASDEN ha censurado que la delimitación actual del PORN (unas 7.403 hectáreas) se reduce casi exclusivamente al perímetro de la Red Natura 2000, dejando fuera áreas con una continuidad ecológica y paisajística evidente. Entre las zonas que la asociación propone incluir para dar "verdadera entidad" al Moncayo soriano destacan:

Sistemas de dolinas, simas y sumideros del valle del Araviana en Beratón y la Cueva de Ágreda.

Cañones y bosques singulares: los enebrales del Toranzo y los sabinares con quejigos de Ciria y el Cañón del Manubles.

Zonas de cumbre y somontano: la parte superior de la Sierra del Tablado y las cotas bajas de los ríos Queiles y Val, esenciales para la unidad del paisaje.

La cuenca alta del manubles por albergar la más importante presencia de la planta Erodium paularense que está catalogada como en Peligro de Extinción en CyL, y como Vulnerable en España.

Para ASDEN, un Parque Natural no puede gestionarse solo con la estructura administrativa actual, proponiendo que se dote del personal técnico, administrativo y de agentes forestales para asegurar efectiva gestión y custodia.

Asimismo, ha considerado imprescindible la coordinación con el Parque Natural de Aragón, que cuenta con décadas de experiencia.

"La gestión de una montaña única no puede ser contradictoria según el lado de la raya en el que se encuentre; es necesario unificar criterios para proteger especies comunes", han apuntado desde la asociación.

El PORN destaca por la importancia excesiva que otorga a los pinares de repoblación, que deberían gestionarse para crear formaciones vegetales de mayor interés natural como hayedos, melojares, acebales, pastizales húmedos y de alta montaña.

La participación ciudadana en los procedimientos ambientales es importante.

En este caso la administración no lo ha facilitado. según ASDEN, ya que la cartografía puesta a disposición es de malisima calidad, no sirviendo ni siquiera para identificar los límites del futuro Parque Natural, un fallo que siendo estrictos y de acuerdo a las leyes de transparencia y de participación ambiental son suficientes razones para anular el procedimiento.

Finalmente, ASDEN ha instado a la Junta de Castilla y León a que la declaración del Parque conlleve una mejora real en las inversiones presupuestarias para los pueblos de la zona, en especial para la Cueva de Ágreda y Beratón que deberían recibir los servicios de Parque para hacer más cómoda y atractiva la vida para la población presente y para nuevos pobladores; siempre que estas inversiones generen un beneficio ambiental.