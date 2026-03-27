Ágreda une magia, historia y devoción en su Semana Santa

Viernes, 27 Marzo 2026 08:55

La magia, la historia y la devoción volverán a llenar las calles de Ágreda en una de las celebraciones más especiales del año: la Semana Santa.

La Semana Santa de Ágreda destaca por la elegancia única de los cofrades conocidos como los Felipecuartos, cuyo impresionante atuendo, inspirado en la nobleza del siglo XVII, nos transporta a otra época

Los pasos, auténticas joyas de tradición y arte, volverán a emocionar a vecinos y visitantes en cada procesión, manteniendo viva la esencia de generaciones.

La gran novedad de este año es la celebración de un nuevo acto en la noche del Jueves Santo, una cita que promete convertirse en uno de los momentos más sobrecogedores de la Semana Santa agredeña

Como día principal están las celebraciones de Viernes Santo, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional con la participación de los Felipecuartos en las actividades de ese día.