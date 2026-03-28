Ólvega abre el programa de su Semana Santa

Sábado, 28 Marzo 2026 08:09

Ólvega comienza este sábado, 28 de marzo, a celebrar su programa de Semana Santa, donde refleja sus tradiciones más especiales con actos religiosos, procesiones y celebraciones para todos.





En este programa destaca la Bendición de Ramos, las procesiones de Jueves y Viernes Santo, la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección.

Las procesiones son lo más destacado de la Semana Santa de Ólvega.

Las calles se llenan de gente para ver el paso solemne de las imágenes: la Oración del Huerto, la Flagelación (también conocido como la Columna), el Ecce Homo (o el Cristo de la Caña), con la Cruz a Cuestas, el Cristo de la Agonía, el Sepulcro y la Virgen de la Soledad.

La Semana Santa de Ólvega la forman la Cofradía de la Santa Vera Cruz, la Cofradía de Penitentes, la Cofradía de Romanos, la Banda de Cornetas y Tambores de Ólvega y la Banda Municipal.

El día anterior al Domingo de Ramos los mayordomos de la Cofradía de la Santa Vera Cruz “visten los Santos” o Pasos en la ermita de la Soledad.

Los alfileres que han pasado por las ropas de las imágenes son bendecidos y repartidos a los niños.

La creencia popular dice que con estas agujas al “sacar una pincha” la herida no se infecta.

Domingo de Ramos

La Procesión de la Palma y la Bendición de los Ramos es el Domingo de Ramos por la mañana. Su recorrido va desde la plaza de España hasta la Iglesia. En ella participan la Cofradía de Penitentes y la Cofradía de la Vera Cruz.

En la ermita de los Mártires se realizan las inscripciones en la Cofradía de la Vera Cruz.

Se inscriben los niños nacidos en ese año y todo aquel que quiere pertenecer a esta cofradía.

Por la tarde sale la procesión en la que se llevan los pasos desde la ermita de la Soledad a la Parroquia de Santa María la Mayor de Ólvega y se cantan Los Lamentos en la Iglesia.

Jueves Santo

El Jueves Santo se celebra ”el lavatorio de los pies” a doce penitentes, después tiene lugar la procesión más larga que recorre las calles más céntricas del pueblo.

Viernes Santo

El Viernes Santo por la mañana es la Procesión de las Siete Palabras. Se sacan los pasos de la Virgen de la Soledad y el Cristo de la Agonía. En esta procesión se hacen siete paradas.

El Viernes Santo por la tarde sale la Procesión del Santo Entierro. Los pasos regresan a la ermita de la Soledad.

En esta última procesión, en la que salen todos los pasos, se hace una emotiva representación del entierro de Jesús en un momento de su recorrido. El capitán de los romanos se encarga de “echar la losa”, acto en el que se tapa el cuerpo de Jesús y se sella el Sepulcro.

La ermita de los Mártires y la ermita de la Soledad

Dos ermitas adquieren un protagonismo especial en Semana Santa.

La ermita de la Virgen de los Mártires es un templo del siglo XIII ubicado en el corazón del casco urbano.

La ermita de la Soledad, ubicada en la calle del mismo nombre, fue creada en el siglo XVII bajo los auspicios de la Cofradía de la Vera Cruz.

Es costumbre que penitentes, romanos y banda se reúnan antes de cada procesión en la ermita de los Mártires.

El sacerdote y los mayordomos de la Vera Cruz acuden a su encuentro.

En la ermita de la Soledad se guardan los pasos durante todo el año. De este lugar, salen en la primera procesión de Domingo de Ramos y regresan en la última procesión de Viernes Santo.

Las imágenes se guardan durante la Semana Santa en la Parroquia de Santa María la Mayor de Ólvega.

La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Ólvega

Es una de las más antiguas de la localidad. Se conocen sus estatutos del año 1709, pero el historiador Manuel Peña García considera que su fundación puede ser anterior.

Hasta el momento, la fecha exacta, se desconoce.

Actualmente mantiene su actividad y, aunque ha evolucionado, perviven algunas de sus finalidades originales como la de asistir y acompañar en los entierros o la de participar en la Semana Santa.

La cofradía la forman, desde 1979, los quintos que cumplen 50 años, junto a sus consortes.

Salen también en la Procesión del Santo Cristo, patrón de Ólvega, el día 14 de septiembre y en la Procesión del Abuelo, que tiene lugar el lunes siguiente a las Fiestas de la Virgen de Olmacedo, en el mes de mayo.

En las procesiones de Semana Santa los hombres llevan capa castellana negra y una vela larga y gruesa en las manos.

Las mujeres van detrás vistiendo un riguroso luto con la característica peineta y mantilla. Tres cofrades llevan tres cruces.

El día tres de mayo la cofradía de la Vera Cruz realiza el acto denominado “cambio de capas”. En él se nombran los nuevos mayordomos. La siguiente quinta se encargará durante un año, de mayo a mayo, de la actividad de la cofradía.

La Cofradía de Penitentes

Hasta 1966 llevaban túnica negra.

Desde entonces, visten capa, guantes y cordón blancos. La túnica y el capirote son de color morado. Los nazarenos son los niños que llevan túnica morada. La esclavina, los guantes y el cordón son blancos.

El Preboste porta una cruz verde. Su indumentaria es túnica, guantes y capirote blancos. La capa y el cordón son de color morado. Encabeza las procesiones, le siguen los niños o nazarenos y los penitentes que portan las imágenes escoltados por los soldados romanos.

La Cofradía de Romanos

Los romanos visten coraza, casco, escudo y lanza. Acompañan y escoltan a los penitentes en las procesiones. Además se encargan de hacer guardias para “custodiar el monumento” en la Iglesia desde el Jueves Santo hasta el Viernes Santo.