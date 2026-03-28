Cruz Roja de Ágreda comparte photocalls y testimonios de migrantes

Sábado, 28 Marzo 2026 14:31

La Asamblea Comarcal de Cruz Roja de Ágreda ha contado con photocalls en su reunión de primavera donde han compartido testimonios de los migrantes que residen en la Villa de las Tres Culturas.

Desde enero, las voluntarias de Cruz Roja de Ágreda han trabajado para realizar este photocalls. Las protagonistas han sido Teresa del Río, Teresa Aliaga, Lourdes del Río, Concepción Lasanta, Mari Carmen Jiménez, Basi Sevillano, Charo Cintora, Irene Cabrejas, Beatriz del Pozo y Pilar Ruiz.

En esta asamblea se imparte desde materia para el éxito escolar de 24 niños hasta taller de memoria presencial, al que acuden 44 personas, pasando por el centro médico, el permiso de armas y el carnet de conducir.

Las voluntarias de la citada asamblea se reúnen una vez al mes para compartir el testimonio de los migrantes que están en Ágreda.

Además han degustado, ahora que comienza la primavera, todas las frutas de esta estación, desde fresas, uvas y plátanos, hasta mandarinas y un yogurt natural.