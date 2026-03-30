Cruz Roja Juventud organiza en Ágreda actividades dirigidas a los jóvenes

Lunes, 30 Marzo 2026 13:13

Cruz Roja Juventud desarrollará actividades el próximo 6 de abril, de 12:00 a 14:00 hors, en la sede de Cruz Roja de Ágreda, para infancia y juventud con la finalidad de promover el voluntariado.

La organización ha animado en un comunicado a participar a la población joven en los diferentes talleres para conocer la entidad y las posibilidades existentes en la zona, exponiendo sus necesidades e inquietudes para potenciar la participación y el cambio social.

Cruz Roja Juventud en Castilla y León, dentro del proyecto Activación Juvenil en Zonas Rurales, financiado por el Instituto de la Juventud a través de la subvención de la Junta de Castilla y León - Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que está financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre sociedades para la realización de programas de interés general, realizará el próximo 6 de abril diversas actividades para juventud e infancia en la sede de Cruz Roja de Ágreda.

Este proyecto desarrolla su acción durante todo el año, y tiene como objetivos la sensibilización social sobre la importancia del voluntariado joven, pues hoy en día, la demanda de voluntariado es cada vez mayor debido al aumento de personas que atendemos, al agravamiento de sus necesidades básicas y más en el caso del medio rural. Por otra parte, otro de los objetivos del proyecto es la promoción y dinamización del voluntariado joven en el medio rural.

El voluntariado contribuye notablemente a la construcción de una ciudadanía responsable, aportando un valor incalculable en la intervención con las personas vulnerables. Asimismo, simboliza la respuesta generosa de nuestra sociedad ante los problemas y el deterioro de las condiciones de vida de miles de personas.

Gracias a su labor, Cruz Roja lleva a cabo sus proyectos sociales y permite dar respuesta a las personas más vulnerables y los problemas emergentes atendiendo nuevas necesidades.

Desde Cruz Roja Juventud han invitado y animado a la infancia y juventud de Ágreda y alrededores a participar en el próximo día 6 de abril,