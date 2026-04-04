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La NASA difunde primeras fotografías de la Tierra captadas por misión Artemis II

Las primeras fotografías de la Tierra desde el espacio captadas por la tripulación de la misión Artemis II han sido difundidas por la  NASA.

Las fotografías se han realizado en el tercer día de su misión, ya con la cápsula Orion fuera de la órbita terrestre.

El comandante de la misión, Reid Wiseman, con su dispositivo personal, ha captado estas dos imágenes, donde  la Tierra aparece como elemento central.

La NASA ha descrito en su perfil de Instagram que el planeta en la primera fotografía aparece como un objeto que "luce de un azul pálido, con remolinos de nubes blancas y luz solar reflejada", y ha añadido que, "aunque la Tierra ocupa solo una fracción de la imagen, es, por mucho, el objeto más brillante".

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