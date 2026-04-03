Las víctimas mortales en carreteras españolas se reducen en primer trimestre de 2026

Viernes, 03 Abril 2026 08:23

Durante los tres primeros meses del año se han producido 186 siniestros mortales en los que han fallecidos 196 personas, 56 víctimas mortales menos que en el mismo periodo del pasado año.

Con ello se convierte en el trimestre en el que menos personas han fallecido en siniestros viales de la serie histórica, descontando el año 2021 que estuvo condicionado por las restricciones a la movilidad generadas por el COVID.

Estas cifras se producen en un contexto con un 4,12 por ciento más de desplazamientos de largo recorrido con respecto al pasado año.

Los expertos en seguridad vial se mueven en una franja de más menos 5 por ciento y este primer trimestre con un 22 por ciento menos de fallecidos es algo inusual e inédito, más cuando los desplazamientos por carretera han sido mayores, según ha señalado el Ministerio del Interior.

Las vías convencionales siguen siendo las que mayor número de siniestros mortales registran con el 78,6 por ciento del total.

Destaca también, el importante descenso de los fallecidos en turismo, con un 31 por ciento menos (90 frente a los 131 del pasado año).

Los vulnerables representan ya el 45 por ciento de los fallecidos en carretera. Descienden ciclistas y aumentan motos y peatones.

Respecto al tipo de siniestro, descenso importante de las salidas de vía, con un 33 por ciento menos de fallecidos.

El único tipo de siniestro que aumenta es el atropello a peatón con 31 víctimas mortales, frente a las 26 registradas en el mismo periodo del año anterior.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 26 de los fallecidos no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del siniestro, 23 de ellos viajaban en turismo, 1 en furgoneta y 2 en camión. 1 usuario de bici y otro de motocicleta tampoco hacían uso del correspondiente casco.

Por comunidades autónomas, la siniestralidad en este primer trimestre ha tenido un comportamiento irregular.

En cuatro comunidades autónomas ha aumentado el número de fallecidos (Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura y Galicia) mientras que en el resto ha descendido.

Por lo que respecta al mes de marzo, las cifras tanto de siniestralidad como de desplazamientos son también inusuales.

Durante este mes se han registrado en las carreteras 68 siniestros mortales en los que han fallecido 71 personas, 31 menos que en el mismo mes de 2025, lo que supone un descenso del 30% de fallecidos, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 10,85% respecto a marzo del año anterior, registrándose 38,8 millones de movimientos de largo recorrido.

El descenso del número de fallecidos ha sido mayor en vías convencionales que en vías de alta capacidad.

Si tenemos en cuenta el medio de desplazamiento, ha aumentado el número de fallecidos peatones, 13 este mes de marzo, 7 más que en el mismo mes del año anterior y el de motoristas, 17 fallecidos este mes, frente a los 14 del mes del pasado año.

El descenso más significativo de víctimas mortales este mes se produce en los turismos, habiéndose registrado 34 víctimas mortales, 25 menos que en el mismo mes del año anterior.

En función del tipo de siniestro, descienden los fallecidos en todo tipo de siniestro, excepto en los atropellos a peatón que aumentan.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 7 de los fallecidos no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del siniestro, todos ellos viajaban en turismo.

Por comunidades autónomas, Cataluña es la comunidad que mayor descenso registra respecto a marzo de 2025 y Andalucía y Castilla y León las que mayor número de víctimas mortales registran.