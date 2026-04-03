AEMET prevé aumento "acusado" de temperaturas para fin de Semana Santa

Viernes, 03 Abril 2026 07:35

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para los últimos días de Semana Santa apuntan a que este Viernes Santo seguirá marco por el fuerte viento en el nordeste peninsular. Para el Sábado y el Domingo se prevé un aumento acusado de las temperaturas.

Viernes 3 de abril

Tiempo estable en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados.

Únicamente en el extremo norte peninsular permanecerán nubosos, con precipitaciones en la cara norte del Pirineo, de nieve en cotas altas, que también podrían afectar al Cantábrico oriental y que irán cesando a la par que disminuirá la nubosidad.

Las temperaturas máximas tenderán a subir, exceptuando en litorales de Alborán en descenso y en Canarias con pocos cambios.

Mínimas en descenso, con heladas en zonas de montaña.

Lo más destacado del día será el viento intenso de componente norte en el nordeste peninsular y norte de Baleares, con rachas muy fuertes que a lo largo del día tenderán a amainar. Viento flojo en el resto, con alisio moderado en Canarias.

Sábado 4 de abril y domingo 5 de abril

Persistirá un tiempo estable dominado por las altas presiones en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones.

Únicamente en Canarias durante el sábado la nubosidad será mayor, con probabilidad de producirse chubascos ocasionales.

Las temperaturas aumentarán, acusadamente en el norte peninsular durante el sábado, para alcanzar 22-25 grados en amplias zonas del territorio, incluso podrían llegar a 30 en puntos del suroeste.

En contrapartida, de cara al domingo se prevén descensos acusados en el Cantábrico, mientras que en Canarias descenderán en sábado quedando estables el domingo.

Soplará viento flojo en general, predominando la componente norte en Canarias y las este y sur en el resto; con levante moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho.

Durante el sábado también intervalos fuertes de tramontana en Ampurdán y Menorca.

Lunes 6 de abril

Se mantendrá un tiempo estable en la mayor parte del país.

No obstante durante este día se prevé un cambio de tendencia en el tiempo, con el acercamiento de frentes desde el Atlántico y la entrada de una masa de aire inestable de origen subtropical que provocará un aumento de la nubosidad en la mitad occidental peninsular y dejará precipitaciones con tormentas ocasionales en Galicia, pudiendo acabar afectando a otra región del tercio occidental peninsular o de Canarias.

Las temperaturas aumentarán de forma acusada en el norte peninsular, con descensos en zonas de la fachada oriental y suroeste, y pocos cambios en el resto; manteniéndose con ello en valores elevados para la época en la mayor parte del país.

Soplará viento de flojo a moderado, de componente norte en Canarias y de sur y este en el resto; con posibles rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y de componente sur en Galicia y área cantábrica.