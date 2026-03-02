Primer domingo fallero para la Casa de Soria en Valencia

El 1 de marzo Valencia ha comenzado su ciclo de 19 mascletás y la Casa de Soria ha comenzado su programa de fiestas.

Desde media mañana miles de personas no quisieron perderse la Macromascleta de Torrezno de Soria organizada por la Casa de Soria junto a la Comisión Reina - Paz - San Vicente a escasos metros de la Plaza del Ayuntamiento.

El evento ya consolidado en su quinta edición aparece en todos los medios de la Comunidad como una de las actividades destacadas del programa de actividades falleras. También corre como la pólvora entre grupos de amigos y de festeros que no perdonan su asistencia a este gran evento gastronomico.

No faltaron a la cita el DG de Participación, Julio Aguado, El Teniente de Alcalde José Gosalbez o la Delegada del Gobierno en la Comunidad Pilar Bernabé.

Tambien disfrutaron del evento en primera persona el director técnico de Torrezno de Soria y el diputado provincial Sergio Frias.

La televisión del día no faltó la conexión en directo y la presencia en el set de la Plaza del Ayuntamiento del producto soriano en el prime time del programa mas visto del finde semana en la comunidad.

Pasado el medio día los representantes sorianos acudieron al Ayto. para la recepción municipal y para ver en directo la mascletà.

Se estrenaba en el balcón Basi Lapeña Jimenez, natural de Almazán, como máxima representante de los sorianos.