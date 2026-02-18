Doce candidaturas concurrirán a elecciones autonómicas en Soria

Miércoles, 18 Febrero 2026 08:57

Doce candidaturas concurrirán en Soria a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, tras ser proclamadas oficialmente, según ha publicado el Boletín Oficial de la provincia.

BOP EXTRAORDINARIO MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026

Las doce candidaturas son dos más que las que concurrieron en Soria a las elecciones autonómicas de febrero de 2022.

Las candidaturas presentadas son las siguientes: PP, PSOE, Soria ¡Ya!, Nueve Castilla y León, Podemos Alianza Verde Castilla y León 2026, Vox, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Escaños en Blanco, Izquierda Unida junto con Movimiento Sumar y Verdes Equo, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) y Se Acabó la Fiesta (SALF)

Ciudadanos se presenta con una candidatura encabezada por Luis Ruiz Navazo; Escaños en Blanco, con Francisco Javier Benítez Verguizas; IU-MS-VQ, con Enrique García Domíngyuez, PACMA, con Alfonso Caamaño García; el Partido Castellano, con Gonzalo Arancón Aparicio, y Se Acabó la Fiesta, con José María Córdoba Alos.

Respecto a las elecciones de 2022, no han presentado ahora candidaturas el Partido del Progreso de Ciudades de Castilla y León y Por un Mundo Más Justo (PUM+J)