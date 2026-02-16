Serrano: "Nos ha inundado el Duero por una mala gestión de la CHD en desembalse"

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha acusado de “negligencia” a la Confederación Hidrográfica del Duero, que ahora, según ha apuntado, intenta tapar su mala gestión en el desembalse de la Cuerda del Pozo.

Serrano ha contestado, a preguntas de los periodistas, a la explicación ofrecida ayer domingo por la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, sobre la gestión realizada por el organismo regulador de la cuenca del Duero en el desembalse de la Cuerda del Pozo, que ha provocado inundaciones en muchos puntos del cauce del río, desde Soria hasta Zamora.

Lafuente defendió al mediodía del domingo en San Esteban de Gormaz el trabajo del Organismo en el actual episodio de avenidas, así como la coordinación de las distintas administraciones en el marco del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl).

En este contexto, Lafuente lamentó las declaraciones realizadas en los últimos días por algunos responsables políticos, a los que pidió “responsabilidad institucional”, ya que, a su juicio, “no es momento para el ventajismo político ni para mensajes que confundan a la población. Es momento de coordinación, prudencia y servicio público”.

El presidente de la Diputación ha señalado que hace cinco días celebrando CECOPI donde se dijo que se iba a desembalsar como mucho 105 metros cúbicos por segundo, y se ha superado. con creces.

“No se nos volvió a llamar para nada, a pesar del compromiso de avisarnos. Y resulta que nos levantamos con muchos pueblos y zonas anegadas”, ha denunciado.

Serrano ha manifestado que el domingo por la mañana se celebró el sábado por la mañana un CECOPI en el que ante la avalancha de “sinsentidos” dijo que, estando todo inundado, no le interesaba la información y sólo quería saber si el rio iba a subir o bajar “y el dato no me lo pudieron dar”.

“Me dieron una información que para nada es la que está colgada en la página web ni la que están contando”, ha denunciado.

Serrano ha señalado que la presidenta de la CHD aparece el domingo en San Esteban de Gormaz sin avisar, en un acto de “deslealtad institucional”.

Además ha abundado en la información errónea que ha transmitido la Subdelegación y la CHD.

El 27 de enero pasaba por Navapalos 10 metros cúbicos por segundo en enero, en aforo y el 14 de febrero 384 metros cúbicos por segundo, según los datos de la propia CHD.

“Nos ha inundado una mala gestión del desembalse”, ha acusado.

Alguien ha previsto mal y por eso se han producido inundaciones, ha reiterado.

Serrano ha asegurado que ha habido negligencia y ahora sólo quieren taparlo.

Serrano ha señalado que el máximo de 135 metros cúbicos por segundo que dice la CHD refleja “que aquí alguien miente”.

Son 40 veces más del caudal del río en Navapalos, en quince días, ha apuntado Serrano.

Serrano ha asegurado que este fin de semana ha habido graves inundaciones y a día de hoy, hay varias carreteras cortadas, que se concentran en las comarcas de la Ribera y El Burgo, además de en Calatañazor y la de Garray a Tardesillas.

El parque de bomberos de la Ribera se ha unido al del Burgo para atender llamadas en la comarca, por inundaciones del río Ucero en El Burgo, y por el Duero, en San Esteban de Gormaz, y revisión de pueblos de la comarca.

El parque de bomberos de Almazán ha sido requerido durante el fin de semana para atender inundaciones en la Villa, tras desbordamiento del río Duero, aunque nunca ha comprometido a personas.

Las actuaciones del Cuerpo de Bomberos de Soria se han centrado en Garray.