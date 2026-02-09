"El Mejor Torrezno del Mundo" conoce finalistas de Tierras Altas y Madrid

Lunes, 09 Febrero 2026 08:07

El concurso gastronómico “El Mejor Torrezno del Mundo” sigue avanzando en sus rondas clasificatorias y este fin de semana ha conocido los finalistas de Tierras Altas y Madrid.

La Taberna La Tienta, enclavada en la esquina de Alejandro González con Alcalá, en Madrid, ha conseguido el pase a la final del concurso del Mejor Torrezno del Mundo 2026.

Esta taberna, con esencia castiza, es uno de los locales con más historia de los que rodean la plaza de toros de Las Ventas.

El segundo puesto ha sido para El Quillo, de Getafe, que queda en reserva para la final.

El resto de participantes de la fase madrileña, celebrada en la Casa de Cantabria debido a las obras de adecuación de la sede de la Casa de Soria en Madrid, han sido los restaurantes Fresno, Antonio, El Tentadero, Casa Toro, taberna La Catapa y La Labranza (Getafe).

Por su parte, el finalista de la comarca de Tierras Altas para el Mejor Torrezno del Mundo 2026 será el bar Fuentes, de Fuentes de Magaña.

En la ronda celebrada en Fuentes de Magaña han participado además el restaurante La Cantina (Cueva de Ágreda), el Condado del Motores (San Pedro Manrique), Albergue Rural (Yanguas) y bar Tú y Yo (Soria).

La próxima ronda clasificatoria será en Valencia el próximo 14 de febrero.