Concierto de Cristina Rosenvinge para abrir IX edición de festival mujerDoc

Lunes, 16 Febrero 2026 13:08

El próximo 6 de marzo la cantante Cristina Rosenvinge abrirá la IX edición de mujerDOC - Festival Internacional de Cine Documental Feminista, organizado por el Ayuntamiento de Soria y la ONG Mujeres del Mundo.

Christina Rosenvinge presenta Los Versos Sáficos, un nuevo proyecto donde recoge las canciones compuestas para el proyecto teatral Safo, y suma dos temas inéditos: Pajarita y Contra la lírica.

“Devolverle la música a los versos de Safo. Eso me propuse con este proyecto. Su poesía nació cantada, acompañada por una lira. Aunque la mayor parte de su extensa obra ha desaparecido, sabemos que Safo fue una poeta de enorme prestigio e influencia y que su estela brilló mucho después de su muerte, así que era toda una estrella del pop de la antigüedad”, ha explicado.

Entre otros logros, dio nombre a un tipo de métrica y a una forma de amor. Safo es un enigma muy vivo en el siglo XXI, una invitación para imaginar.

Para recomponer a Safo desde el pop actual, “he jugado libremente con sus versos sobre distintos géneros de pop. En Himno a Afrodita -su único poema completo- mantengo la estrofa sáfica sobre sonoridades de rock electrónico. Al Poema de la pasión, que enumera los síntomas del deseo sexual, le he añadido rima y estribillo”.

Con diferentes cantos nupciales ha escrito Canción de boda, una tonada popular que incluye una lluvia de arroz de poco rigor histórico.

“He imaginado un diálogo sensual entre maestra y alumna en Ligera como el aire. He arrojado al viento sus fragmentos más minúsculos y los he encajado entre una guitarra-taladradora que simboliza la destrucción de su obra en Fragmentos”, ha incluido.

Ha unido versos que no formaban parte del mismo poema y han contado una historia sobre la vejez y la inmortalidad con tintes cabaretescos en Hoy duermo sola. Cierra el disco Contra la épica. “Ojalá este canto irreverente a favor del amor y en contra de la guerra suene en las discotecas”, ha indicado Cristina Rosenvinge.

