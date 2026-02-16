El CES celebra, nueve años después, su campeonato social en Santa Inés

Lunes, 16 Febrero 2026 14:05

El Centro Excursionista Soriano ha celebrado este domingo el Campeonato Social de Santa Inés, una cita que no se disputaba desde hacía nueve años y que ha vuelto a reunir a un gran número de socios en el Punto de Nieve.

https://cesesqui.com/wp-content/uploads/2026/02/ces-2526-comp-santaines-calsificacion.pdf

Más de un centenar de participantes, con edades comprendidas entre los 5 y los 83 años, han participado en la prueba de slalom organizada por el club.

La jornada ha comenzado con condiciones meteorológicas adversas, que han marcado especialmente la salida de los esquiadores más jóvenes, encargados de inaugurar la competición.

Pese a las dificultades iniciales, han demostrado su determinación y buen nivel sobre la nieve.

Con el avance de la mañana, el tiempo ha mejorado, lo que ha permitido el normal desarrollo de la prueba en un gran ambiente deportivo y sin incidentes.

Los participantes han podido disfrutar de una divertida jornada de esquí en el Punto de Nieve de Santa Inés, que ha presentado una nieve en excelentes condiciones.

El podio del femenino absoluto ha dejado como vencedora a Paula Jiménez Bezares, seguida por Carlota Rumbao Carús y Mónica del Hoyo Sanz.

En categoria absoluta masculina el ganador ha sido Enrique López Calvín, que se ha impuesto a Sergio Fernández Barranco y a José Pedro Gonzalo Delso.



Desde la organización se ha agradecido la implicación de todos los socios, cuya participación ha hecho posible la celebración de este tipo de actividades.

Asimismo, el club ha expresado su reconocimiento a Juan Carlos y al conjunto de trabajadores del Punto de Nieve de Santa Inés por su colaboración y apoyo en la organización del campeonato.