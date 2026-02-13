Primeras citas del año para Daniel Berná en el calendario de nueva temporada de golf

Viernes, 13 Febrero 2026 11:08

Daniel Berná ya comienza a perfilar el calendario de la temporada 2026, en el que por el momento tiene dos citas confirmadas para este mes de febrero, ambas más con un carácter más de exhibición y puesta a punto que puramente competitivas.

La primera de estas citas llegará el lunes próximo, 16 de febrero, con la competición de dobles fourball que se celebrará en el marco del Congreso Anual 2026 de la PGA España.

Se trata de un torneo no puntuable para ranking en el que el jugador del Club de Golf Soria formará pareja con Alfonso Buendía.

En el transcurso de este congreso, que tendrá como escenario el Panorámica Golf, en Sant Jordi (Castellón), se dará a conocer el calendario del Tumi Spain Golf Tour, el circuito de la PGA española, en el que Daniel Berná es un habitual.

Tras esta cita, el jugador soriano se desplazará, el lunes 23 de febrero, al Centro Nacional de Golf de Madrid, escenario del Torneo Virtual de Ganadores del Circuito de Profesionales 2025, que reunirá a los vencedores de las distintas pruebas de la pasada edición del Circuito de Profesionales de Madrid.

Se trata de un torneo indoor al que Berná accede como ganador de la final de dicho circuito del pasado año.

Precisamente la edición del 2026 del circuito madrileño será, casi con toda probabilidad, la primera cita de calado para el golfista del CG Soria. Este circuito tiene fijadas dos pruebas para el mes de marzo: la inaugural, el lunes 9 en el Club de Golf Olivar de La Hinojosa, y dos semanas después, el lunes 23, en El Encín Golf.

Al margen de ello, Daniel Berná también tiene previsto participar, como es habitual, en diferentes pruebas de la veintena que componen el calendario del Alps Tour 2026, con preferencia para las que se celebrarán en suelo español, que en esta ocasión son cuatro –si incluimos Andorra– y se celebran de forma consecutiva entre el 11 de junio y el 9 de junio.

Se trata del Alps de Andalucía-Roquetas de Mar (11-13 de junio en el Club de Golf Playa Serena), el Aravell Golf Andorra Open (25-27 de junio en el Aravell Golf Andorra & CC), el Fred Olsen Alps de La Gomera (2-4 de julio en el Tecina Golf, en la isla canaria de La Gomera) y el Alps de Las Castillas (9-11 de julio en el Golf Lerma de Burgos).

El Alps Tour celebra este año su 25º aniversario.