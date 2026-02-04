Crónicas de siete partidos de la cantera del Club Soria Baloncesto

Miércoles, 04 Febrero 2026 15:16

El CSB Forgasa sigue su buena racha y se lleva una gran victoria en la última jornada, en la que la cantera del club ha disputado siete encuentros.

1ª División Masculina:

PERFUMERÍAs AVENIDA 67 - CSB INF TRANSLER 52

Derrota que sabe a triunfo del equipo infantil masculino en esta segunda fase del grupo A2 de primera división ante un equipo muy físico.

El equipo soriano no empezó bien el partido lo que les hizo ponerse por debajo en 10 puntos ya en los primeros minutos del primer cuarto. Sin embargo el equipo se supo recomponer sacando su garra y evitando cometer los errores iniciales demostrando que cuando juegan en equipo y están concentrados pueden conseguir cualquier cosa.

La ausencia de tres jugadores fue también clave para determinar el resultado final, pues los sorianos consiguieron remontar el resultado adverso del primer cuarto e incluso por algunos minutos ponerse por delante. Cuando faltaban dos minutos la diferencia era escasa y el marcador iba 58 a 52 para los locales, pero la falta de oxígeno y las escasas rotaciones lastraron al equipo que ya no pudo hacer mucho más para que la victoria se quedase en Salamanca.

2ª División Masculina:

SPB NARANJA 57 - CSB INF. MAXICOLCHÓN 17

Segundo partido de la segunda vuelta donde los sorianos volvieron a reducir la diferencia en el resultado final respecto al partido de ida.

Si lo comparamos con el partido de la semana pasada, en esta ocasión los sorianos salieron a la cancha con miedo ante un rival que fue superior durante todo el encuentro, salieron con más ganas que el equipo visitante atacando en el rebote, superando en el uno contra uno y evitando que los sorianos pudiesen encontrar su juego.

En la segunda parte del partido, la actitud y competitividad del equipo soriano mejoró exponencialmente, pudiendo robar balones, conseguir rebotes y llevar a cabo buenos contraataques, aún así el equipo visitante tuvo momento de desconexión y fallos que fueron aprovechados por los locales llegando a un resultado final en contra tan abultado.

El equipo debe de seguir trabajando para volver a reencontrarse con el buen juego de la semana pasada.

CSB CAD. FORGASA 76 - SPB PREVENCIÓN 71

Un partido más con siete jugadores que se convirtieron en seis por la indisposición de otro jugador a la mitad del partido.

Partido de constantes cambios en el marcador donde quedando 4 min para terminar el partido, el equipo iba perdiendo de 10 puntos, pero la toma de decisiones correctas en ataque por parte de los sorianos y un gran posicionamiento en defensa hizo que el equipo fuese capaz de remontar y terminar ganando el partido con un gran juego y trabajo en equipo.

El equipo sigue con su buena racha donde el gran esfuerzo del último mes sigue dando sus frutos.

SPB SALA QUINCE 40 - CSB CAD. CODESIAN 52

Partido en el que hubo contacto en ambos lados de la pista y donde los sorianos no supieron encontrar su juego y su ritmo hasta la segunda parte.

Subiendo el ritmo en defensa y tomando decisiones correctas en ataque, los sorianos pudieron encontrar la canasta en varias ocasiones adelantándose en el marcador y finalmente ganando el partido.

El equipo pese a sus victorias, debe de mejorar a la hora de competir y salir enchufados desde el principio así como saber recomponerse cuando el equipo contrario tiene más acierto como ocurrió al principio del partido.

CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria 44 - SPB SIMETAL 74

Gran esfuerzo colectivo de los sorianos que aún siendo siete jugadores pelearon como guerreros y compitieron a un gran nivel hasta el final contra el San Pablo Burgos formado por jugadores de una gran potencia física y envergadura lo que hace más meritorio el haberles podido plantar cara.

Sólo el agotamiento físico del último cuarto origina el resultado que por otra partes es engañoso por la gran lección dada por los jugadores de coraje en la cancha, haciendo un gran esfuerzo colectivo que aunque no les sirvió para llevarse la victoria sí que les debe de hacer pensar que con esa actitud las victorias llegarán.

ZARATÁN BASKET 09 46 - CSB JUN. NEGRO CAJA RURAL de Soria 54

Partido muy igualado del Junior en Valladolid frente a un correoso equipo que no le perdió la cara al encuentro.

A pesar de una ventaja inicial por parte de los sorianos, errores defensivos y la precipitación en ataque, hicieron que el equipo local consiguiese remontar, pero pequeños detalles finales donde los sorianos supieron gestionar mejor el balón y supieron aprovechar sus oportunidades, hicieron que la victoria final se viniese a tierras sorianas.

Minibasket Masculino Provincial:

SPB NARANJA 45 - CSB MIN. NOVATION 26

Derrota muy marcada por la dureza del equipo rival en donde los sorianos no supieron sobreponerse y sacar su carácter para doblegar el acierto de los locales y su superioridad física.

A falta del último cuarto, los sorianos estaban dentro del partido con una pequeña diferencia, pero debido a muchos fallos no comunes con jugadores solos debajo del aro y un gran acierto desde la línea de tres del rival en los últimos minutos hicieron que el partido se inclinase del lado local.

Una derrota que debe servir a los sorianos como aprendizaje para ser más duros en los contraataques y confiar más en el compañero.

2ª División Femenina:

CSB INF. HOSPITAL LA TORRE 29 - FDR BASKET 63

Partido en el cual el equipo soriano supo desplegar el mejor baloncesto de la temporada tanto en ataque como en defensa, lo que les permitió ir igualados en el marcador (21-24) hasta la mitad del tercer cuarto ante un rival que en la ida ya nos había cerrado el marcador.

A partir de ahí, el número de faltas acumuladas en las jugadoras del club, y una gran desconexión en defensa hizo que los rivales se fueran en el marcador y las sorianas no consiguieron volver a meterse en el partido.

Las sorianas están demostrando ser un gran equipo y pese a la derrota van por el buen camino.

CD BASE 57 - CSB JUN MARTÍNEZ TRÍBEZ 51

Encuentro muy igualado entre ambos equipos de principio a fin, tanto en intensidad, actitud ofensiva y defensiva y porcentajes de tiros de campo.

El partido tuvo un gran ritmo de juego por ambos equipos, muy centrados en defensa y generando buenas ventajas en ataque.

La exigencia del partido se podía ver reflejada en el marcador, sin exceso de puntos y con cuartos muy igualados, llegando al final del primer cuarto 12 a 10 a favor del equipo local.

En el segundo cuarto el conjunto soriano fue capaz de remontar con un juego similar pero con mayor acierto debajo del aro, dando la vuelta al marcador con un parcial de 14 a 17 a favor de las sorianas lo que permitió llegar al descanso con un resultado provisional de 26 a 27 para las sorianas.

Tras el paso por los vestuarios el CSB MARTÍNEZ TRIBEZ salió decidido a llevarse el partido, se mostraron fuertes en defensa, corriendo en transiciones y aprovechando las ventajas.

Sin embargo, también se aumentó la permisibilidad de contacto en esta segunda parte, pero aún así las sorianas hicieron un buen parcial de 11 a 17 consiguiendo una ventaja de 37 a 44 en el marcador.

El mayor contacto e intensidad en el último cuarto, nos hizo cometer errores e imprecisiones que fueron aprovechadas por el equipo local y que castigaron duramente a las sorianas consiguiendo darle la vuelta al marcador fruto de los nervios dentro de la pista y un makro acierto a canasta en la recta final.

El CD BASE consiguió llevarse un muy trabajado triunfo, sin embargo es reseñable que las sorianas cuajaron uno de los mejores partidos de la temporada el cual se perdió por detalles. Gran esfuerzo colectivo de un grupo que va subiendo su ritmo de competición y donde los siguientes partidos son clave para conseguir sus objetivos.

Minibasket Femenino Provincial:

CSB RED DE CALOR 30 - BABIECA A 66

El equipo de las pequeñas sorianas comenzó muy bien el partido, con una defensa intensa y cometiendo pocos errores lo que les llevó a ir ganando 20 a 17 en el descanso.

Sin embargo el cansancio y la intensidad del equipo local hicieron mella que fue aprovechada por el equipo visitante, lo que llevó finalmente a la derrota de las sorianas.