La cantera del Club Bádminton Soria debuta con victoria en Liga Absoluta de Madrid

Martes, 27 Enero 2026 08:40

El Club Bádminton Soria-CS24 ha dado el pasado domingo un paso más dentro del desarrollo de su cantera al debutar en la Liga Absoluta de Madrid, con un equipo formado por jugadores de categorías sub19 y sub17, que se deben medir con clubes cuyas alineaciones están compuesta por jugadores absolutos.

El único objetivo marcado por el club es la familiarización de los jugadores de la cantera con el formato de una competición por equipos y poder realizar una transición menos abrupta hacia la participación de cualquiera de ellos en la Liga Nacional en la cual también se encuentra inmerso el club.

Esta primera jornada, el Club Bádminton Soria-CS24 se medía en Guadarrama al primer equipo del Club Bádminton Leganés obteniendo un meritorio triunfo por tres victorias a dos.

En esta ocasión tuvieron especial protagonismo las féminas del club con victorias en el individual de María González, en el doble de la propia María junto a Jimena Ayllón para certificar el triunfo de la confrontación con la victoria en el doble mixto de Jimena y Daniel Marín.

Más allá de la victoria conseguida, que pone de manifiesto el nivel de la cantera del club, Manuel Acero, técnico del club, ha valorado en un comunicado positivamente la actitud de todos los jugadores.

El club soriano se encuentra a la cabeza del grupo D disputándose los siguientes enfrentamientos el próximo 8 de marzo con una doble confrontación.

Previamente a esta jornada, el sábado tanto Jimena Ayllón como Daniel Marín competían en Palencia en una prueba puntuable para el ranking nacional dentro de la categoría sub17.

El balance fue muy positivo ya que, Jimena Ayllón se hacía con el oro en la modalidad de individual y con la plata en el cuadro de doble femenino.

Este mismo metal lo lograría Daniel Marín en la modalidad de doble masculino.