El musher olvegueño Javier Ruiz, plata en la Grande Odysseé

Martes, 27 Enero 2026 16:39

El musher olvegueño Javier Ruiz Orte ha regresado de los Alpes franceses, con la medalla de plata en una de las carreras de mushing más exigentes de Europa, la La Grande Odysseé.

Ruiz ha completado las doce etapas por los Alpes franceses, con cerca de 400 kilómetros de recorrido y 15.000 metros de desnivel acumulado, unas cifras que resumen solo en parte el enorme esfuerzo que hay detrás de este logro deportivo.

El Ayuntamiento de Ólvega ha felicitado a su vecino por este espectacular segundo puesto en una de las carreras de mushing más duras de Europa, “en lo que muchos consideran el París-Dakar del mushing”,

“Orgullo para Ólvega y ejemplo de esfuerzo, pasión y superación. ¡Felicidades, Javier!”, ha recalcado.

Javier Ruiz Orte, con su equipo Arion-Reysan.com, ha terminado segundo en la clasificación general, merced a la regularidad que ha mostrado en las once etapas de la prueba.

El primer clasificado ha sido Iker Ozkoidi, que ha ganó en la prueba en 2025.

El musher olvegueño viajó hasta los Alpes franceses acompañado de doce perros, cuando el tiro en cada una de las etapas es de ocho.

El noruego Sissel Wolf ha completado el podio, como tercer clasificado.