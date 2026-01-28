El musher Jorge García, campeón nacional de trineo con perros sobre nieve

El musher Jorge García ha conseguido el pasado domingo en la estación catalana de Baqueira Beret convertirse en campeón de España de trineo con perros sobre nieve en la modalidad de seis perros.

“Este pasado fin de semana, en Baqueira Beret, nuestro vecino Jorge García se proclamó Campeón de España de Mushing sobre nieve, un logro extraordinario que refleja su esfuerzo, constancia y pasión por un deporte tan exigente”, ha resaltado el Ayuntamiento de Olvega.

El olvegueño Javier Ruiz Orte fue cuarto en esta prueba.

García ha cerrado su participación con un tiempo de 26:59.8.

La segunda etapa, disputada el domingo, le ha dado la victoria.

En esta prueba ha parado el cronometro en 12:40, aventajando en casi 30 segundos al segundo clasificado, Javier Alemanno.

La tercera posición ha sido para Itoitz Armendariz con un acumulado de los dos días de competición de 27:46.3.

Javier Ruiz Orte fue cuarto con 28:45.8.

Los dos mushers olvegueños han dado por terminada la temporada sobre nieve con esta prueba.