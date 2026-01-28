Nueva edición en Soria para detectar talento en el baloncssto provincial

Miércoles, 28 Enero 2026 14:18

Un año más, la Federación de Baloncesto de Castilla y León ha puesto en marcha el Programa Regional de Detección en cada una de las nueve provincias de la Comunidad y la comarca leonesa de El bierzo. En Soria, se celebrará la primera sesión de entrenamiento el próximo 1 de febrero.

El PRD es un programa de detección de jóvenes talentos dirigido a jugadores/as minibasket que consiste en sesiones de entrenamiento y tecnificación totalmente gratuitas de febrero hasta mayo, abiertas a todos niños y niñas nacidos en 2015 -alevines de primer año- y 2016 -todavía benjamines- de Soria y provincia que lo deseen.

Finalmente, en cada núcleo de trabajo PRD (las nueve provincias y El Bierzo) se configuran selecciones de 12 jugadores/as que jugarán contra el resto de selecciones provinciales en el mes de Junio.

No hace falta haber jugado antes a baloncesto, simplemente tener ganas de aprender y pasarlo bien sin ningún compromiso.

La Delegación Soriana de Baloncesto ha programado la primera sesión de entrenamiento para este 1 de febrero en el pabellón Eusebio Millán (Escolapios) desde las 12 horas de la mañana hasta las 13:30h.

Caja Rural de Soria se erige en patrocinador principal del Programa Regional de Detección en Soria, gracias al cual durante cinco meses jugadores y jugadoras de baloncesto de la provincia de Soria pueden disfrutar de entrenamientos de tecnificación y mejora totalmente gratuitos, impartidos por entrenadores titulados.

Es aconsejable que todos los interesados en participar en este programa gratuito realicen su inscripción, con antelación, a través de este enlace: https://inscripciones.fbcyl.es/call/cb9a7