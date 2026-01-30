Soria acoge prueba puntuable para ránking nacional de Bádminton

La Delegación Soriana de Bádminton con la colaboración del Club Bádminton Soria-CS24 serán los encargados de organizar una prueba puntuable para la ránking nacional de categorías inferiores.

Como viene siendo habitual durante muchas temporadas atrás, la capital soriana es sede de este tipo de pruebas a las que se añadirán más citas similares a lo largo de esta temporada.

Además de organizar la prueba, el club soriano pondrá en liza a buena parte de su cantera, aunque algunos de sus jugadores deban disputar categorías que son superiores a la suya.

Serán de la partida un total de 23 miembros del club con objetivos bien diferenciados para cada uno de ellos, dado que para algunos se trata de su iniciación en la competición mientras que otra parte de los jugadores pelearán por ascender al pódium.

La competición se desarrollará en el polideportivo de La Fuente del Rey iniciándose a las 9:30 de la mañana teniendo previstas las finales y la entrega de medallas durante la mitad de la tarde del propio sábado.

Además de esta prueba, Daniela Corchón, tras una gran trayectoria en categorías inferiores, comienza su andadura en el Circuito Nacional absoluto siendo una de las jugadoras más jóvenes de dicho certamen. La primera cita de su calendario será en Granollers en una competición que se desarrollará entre el sábado y domingo. Lógicamente, la inscripción de la prueba recoge a los mejores jugadores nacionales hasta el punto de que en el doble mixto deberá enfrentarse a Pablo Abián, que cuenta en su palmarés con cinco participaciones olímpicas y tiene entre sus objetivos clasificarse también para los juegos olímpicos de 2028.

En el cuadro individual está encuadrada el grupo F y peleará el acceso a la ronda final frente a, entre otras, la sexta favorita de la competición.

Estas no serán las únicas citas de los jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 para este fin de semana dado que Santiago Martínez y José Carlos Pérez se desplazarán el domingo a Guadarrama para disputar una prueba, también puntuable para el ranking nacional de la categoría senior. Ambos formarán pareja en el doble masculino donde parten como favoritos y adicionalmente disputarán el cuadro de dobles mixtos con sus habituales parejas, Beatriz Martín y Adriana Francescone respectivamente.