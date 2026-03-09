El CSB pierde contra el líder, en partido para reflexionar

Lunes, 09 Marzo 2026 09:55

El CSB Décimas ha permido nuevamente en la décimo novena jornada de Primera División Masculina frente al líder Universidad de Valladolid (83-61), una derrota que debe servir para hacer varias reflexiones.

Los sorianos jugaban contra el líder quien ha demostrado con creces durante todo el encuentro por qué lidera esta competición.

Partido donde las sensaciones de juego no transmitían inferioridad para los sorianos pero sí lo hacían dos aspectos esenciales del juego en un partido de baloncesto como son el nivel de acierto y los detalles de concentración.

A pesar de un inicio de 0-8 rápido, el carrusel de oportunidades de anotar cerca del aro, en contraataques o con tiros abiertos lastraba a los visitantes que veían como los locales anotaban merced a su gran calidad o a las segundas oportunidades que les daba su superioridad física y que les permitía aprovechar los errores sorianos cómodamente.

Durante todo el partido se ha mantenido una horquilla de diferencia entre 10 y 15 puntos entre ambos equipos no demasiado grande teniendo en cuenta que los sorianos se enfrentaban al líder, pero que ha terminado aumentando a 22 puntos finales a favor de los de Valladolid.

El equipo local no era capaz de acabar de despegarse en el luminoso y el visitante a pesar de los intentos se veía castigado por su falta de acierto de cara al aro y el gran acierto de los locales.

El CSB Décimas se enfrentará el próxmo domingo 15 a las 18:00 horas de la tarde en el San Andrés contra el Universidad de Salamanca Perfumerías Avenida, equipo que se encuentra dos posiciones por encima del CSB en la clasificación general.