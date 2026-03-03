Buenos resultados de Judo Club San José y Golmayo Camaretas en campeonato regional
Este pasado domingo, en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama de Valladolid, se ha celebrado el Campeonato Autonómico Infantil y Cadete, con participación de judokar sorianos.
El CSB consigue cómoda victoria frente al Baloncesto Venta de Baños
Soria, sede de la Six Darts International Series
Por la mañana se desarrolló el Campeonato Autonómico Cadete, con la participación del Ismael Jiménez en -90 Kg. de JC Golmayo Camaretas, en donde se alzó con la medalla de bronce.
En cuanto a los Infantiles Tania Martínez en – 36 Kg se alzó con el Oro, Daniel Iragorri en -46 Kg con la Plata, Jimena Carazo en -44 Kg Bronce y Ainara La Huerta en +63 Kg con la Plata, todos ellos de JC San José en cuanto a los representantes de JC Golmayo Camaretas, Iván Garijo en – 38 Kg logró el SubCampeonato, mientras que Alejandra de Pablo en +63 Kg. volvía a quedar por segundo año consecutivo Campeona, ganado en la final a su compañera de entrenamientos Ainara La Huerta.
También participaron pero con menos suerte Mauro Sordo de JC San José en – 46 Kg y Nasser Ould-Cheina en -55 Kg. de JC Golmayo Camaretas. Ambos cayeron en primera ronda, sin opción de Repesca
Tanto Tania Martinez, como Alejandra de Pablo acudirán con el resto de Seleccionado de Castilla y León al Campeonato de España, a Celebrar en Islas Baleares los próximos 18 y 19 de Abril
Todos ellos acompañados y dirigidos por el Técnico de ambos Clubs Ramón Aragonés, logrando un total de seis medallas, dos oros, tres platas y un bronce.
Los dos clubes demostraron un gran nivel.