Buenos resultados de Judo Club San José y Golmayo Camaretas en campeonato regional

Martes, 03 Marzo 2026 13:56

Este pasado domingo, en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama de Valladolid, se ha celebrado el Campeonato Autonómico Infantil y Cadete, con participación de judokar sorianos.

Por la mañana se desarrolló el Campeonato Autonómico Cadete, con la participación del Ismael Jiménez en -90 Kg. de JC Golmayo Camaretas, en donde se alzó con la medalla de bronce.

En cuanto a los Infantiles Tania Martínez en – 36 Kg se alzó con el Oro, Daniel Iragorri en -46 Kg con la Plata, Jimena Carazo en -44 Kg Bronce y Ainara La Huerta en +63 Kg con la Plata, todos ellos de JC San José en cuanto a los representantes de JC Golmayo Camaretas, Iván Garijo en – 38 Kg logró el SubCampeonato, mientras que Alejandra de Pablo en +63 Kg. volvía a quedar por segundo año consecutivo Campeona, ganado en la final a su compañera de entrenamientos Ainara La Huerta.

También participaron pero con menos suerte Mauro Sordo de JC San José en – 46 Kg y Nasser Ould-Cheina en -55 Kg. de JC Golmayo Camaretas. Ambos cayeron en primera ronda, sin opción de Repesca

Tanto Tania Martinez, como Alejandra de Pablo acudirán con el resto de Seleccionado de Castilla y León al Campeonato de España, a Celebrar en Islas Baleares los próximos 18 y 19 de Abril

Todos ellos acompañados y dirigidos por el Técnico de ambos Clubs Ramón Aragonés, logrando un total de seis medallas, dos oros, tres platas y un bronce.

Los dos clubes demostraron un gran nivel.