El C.D. Golmayo femenino, empate sorpresivo y disgusto por trato recibido en Aranda

Domingo, 22 Febrero 2026 09:34

Sorprendente empate del C.D Golmayo Camaretas femenino ante las terceras y disgusto por el trato recibido en Aranda de Duero.

El C.D. Golmayo Camaretas femenino se enfrentaba al C.D. Riber el sábado por la tarde ante un partido que, sabían que iba a costar pero que podrían sumar otro más tres como en ocasiones anteriores.

Pero, no fue el día de las balagueras puesto que no les salía su propio juego al contagiarse del del rival con balones largos.

Tanto así, que tuvieron que remontar continuamente perdiendo dos puntos en los últimos minutos del descuento. Partido para recapacitar para las sorianas.

Pero, el entrenador, Alfonso Peral, ha manfietado contrariado el trato recibido ante las de Aranda de Duero: “no nos entregaron agua al inicio del partido y, cuando fuimos a comprar al bar de la instalación, nos dijeron que no tenían. Familiares de nuestras chicas fueron a comprar botellas fuera del complejo. De la misma manera, no nos facilitaron balones para poder calentar”.

El club ha asegurado en un comunicado que no entiende la situación puesto que, este, que es el tercer partido frente a la ribereñas, nunca ha habido ningún enfrentamiento.

El director técnico, Peral, ha resaltado que, como cualquier otro partido, cuando vayan a Soria, les darán cualquier tipo de facilidad puesto que así son los valores deportivos que representa la entidad.

A pesar del disgusto vivido y del empate, el C.D. Golmayo Camaretas femenino seguirá luchando por afianzar la segunda posición.

Sacan ocho puntos a dicho rival y, creen que podrán acabar también como segundas en pichichi y Zamora del colectivo.

Por otro lado, están entre las cuatro máximas goleadoras de la categoría.

En definitiva, grandisima temporada de las balgueras en su primer año en regional.