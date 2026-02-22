Balonmano Soria cede en la segunda parte ante el líder Cajasol Sevilla (25-31)

Domingo, 22 Febrero 2026 09:01

Balonmano Soria ha perdido por 25-31 frente al líder Cajasol Sevilla, después de aguantar el pulso en la primera parte.

El Club Balonmano Soria buscaba en el polideportivo San Andrés evitar caer más en la clasificación, mientras que Cajasol Sevilla llegaba a Soria por consolidar su posición en la parte alta de la tabla.

https://resultadosbalonmano.isquad.es/clasificacion.php?seleccion=0&id=1031101&id_ambito=1&id_territorial=9999&id_superficie=1&iframe=0&id_categoria=2522&id_competicion=209265

Desde el inicio del partido, se evidenció una gran intensidad por parte de ambos conjuntos.

El Club Balonmano Soria abrió el marcador rápidamente con un gol de Brais Martinez. Sin embargo, Cajasol Sevilla respondió inmediatamente y tomó ventaja con goles consecutivos de Victor Manuel Deco Garcia, Alberto Ruiz Lopez, y Angel Montoro Cabello, estableciendo una diferencia temprana que logró mantener a lo largo del primer tiempo.

A pesar de las exclusiones que afectaron a los dos equipos durante esta etapa (incluyendo a Francisco Garcia Lacarra y Miguel Llorens Mira), Soria mostró persistencia con varios goles desde posiciones laterales gracias al esfuerzo colectivo y destacando nuevamente a Luis Gavilanes Ortega quien fue clave para sumar puntos importantes para su equipo.

La primera mitad concluyó con un marcador ajustado: 13-14 favorable a Cajasol Sevilla.

A medida que avanzaba la segunda mitad, se intensificó la lucha por cada punto.

Sergio Tobes Bas destacó al anotar tres goles en momentos críticos; sin embargo, Julio Morgado Garcia continuó siendo un pilar ofensivo para Cajasol Sevilla, logrando aumentar su margen anotador junto a otros jugadores como Pablo Soler Lucena y Alberto Diaz Hernandez quienes también aportaron decisivamente.

Soria intentó reducir diferencias e incluso tuvo oportunidades desde los siete metros; no obstante, sus esfuerzos fueron neutralizados por intervenciones efectivas del portero rival Kilian Garajonay. Las decisiones tácticas tomadas tras tiempos muertos resultaron ser vitales para reestructurar defensas y maximizar ataques efectivos respectivamente entre ambos equipos.

Cajasol cerró fuerte este periodo marcando una serie final impactante que les permitió consolidar su victoria con un resultado final de 31-25.

En la clasificación, Balonmano Soria sigue antepenúltimo, con 12 puntos, a dos de distancia del Balonmano Zaragoza y a cuatro del Confía Base Oviedo, a falta de nueve jornadas para el final de la temporada. La salvación seguirá siendo el objetivo