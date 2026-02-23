Cinco numantinos desafían el récord en el Nacional de 5 Quillas

Lunes, 23 Febrero 2026 19:39

El XX Campeonato de España de Billar 5 Quillas arranca el miércoles 25 ce febrero en Alcobendas con cifras históricas y un claro acento soriano.

Cinco jugadores del CA Numancia Billar —Pedro Camarero, Carlos Cortés, Fausto Hernández, Jesús P. Barquín y Gennaro Dambra— figuran entre los 39 inscritos en una edición que batirá el récord de participación y de encuentros disputados.

La competición se desarrollará a lo largo de cinco jornadas y alcanzará los 100 partidos, una cifra inédita en esta modalidad.

El debut numantino llegará el miércoles con Barquín y Dambra; el jueves será el turno de Hernández; el viernes entrará en escena Cortés y el sábado lo hará Camarero, actual líder del ranking nacional.

Las aspiraciones sorianas son ambiciosas.

Camarero y Cortés parten con serias opciones de podio en un campeonato marcado por la igualdad, mientras que Hernández, Barquín y Dambra buscarán superar sus respectivas fases y garantizarse al menos seis partidos en apenas dos días de competición.

El nivel competitivo del circuito confirma el momento dorado del 5 Quillas. Las nueve últimas pruebas del ranking han tenido campeones distintos, reflejo de una modalidad abierta y sin dominadores claros.

Entre los últimos vencedores figuran el italiano Lino Brizzi, el uruguayo Gonzalo Peluffo, el propio Camarero, el sevillano Alejandro Pérez, el numantino Cortés, el vallisoletano Javier Merino, el italiano Davide Urso, el uruguayo Víctor Rodríguez y el sevillano Federico Pérez.

De todos ellos, solo Urso no estará presente en Alcobendas.

La final del domingo se presenta imprevisible.

Junto a los favoritos, no se descarta la irrupción de aspirantes como el local Antonio Sánchez o el pucelano José Ignacio Merino, ambos excampeones nacionales.

La prueba podrá seguirse a través del canal oficial del club anfitrión en YouTube, en un campeonato que vuelve a situar a Soria y al CA Numancia Billar entre los grandes protagonistas del panorama nacional.