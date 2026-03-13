Adriana Verde participa en Italia en World Cup de Jesolo

Viernes, 13 Marzo 2026 16:29

La deportista del Club Kickboxing Soria, Adriana Verde, inicia este fin de semana su participación en la World Cup de Jesolo (Italia), una de las citas más prestigiosas del calendario internacional que se celebra del 10 al 15 de marzo.

Tras proclamarse campeona de Europa Cadete en la modalidad de Kick Light, Verde afronta en esta ocasión un nuevo reto competitivo al dar el salto a la categoría Junior (16-18 años).

La joven atleta buscará subir al podio en tres modalidades distintas: Point Fighting, Light Contact y Kick Light.

Este campeonato es fundamental para las aspiraciones internacionales de la deportista, ya que otorga puntos para el ranking de la WAKO (World Association of Kickboxing Organizations), el máximo organismo rector de este deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional.

Su participación en Jesolo supone un paso decisivo en su progresión dentro de la élite del kickboxing, midiéndose contra las mejores especialistas del mundo en su nueva categoría.