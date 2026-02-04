La Administración Cerca de Ti celebra en Soria un taller práctico para jóvenes

Miércoles, 04 Febrero 2026 16:06

La Subdelegación del Gobierno en Soria celebrará un taller práctico dirigido a jóvenes dentro del programa La Administración Cerca de Ti.

La actividad tendrá lugar el martes, 4 de marzo, a las 16:00 horas, en el Espacio Joven de Soria, situado en la calle García Solier 20-22 (bajo).

El taller tiene un enfoque práctico.

Su objetivo es ofrecer una orientación sencilla sobre trámites habituales con la Administración General del Estado y sobre el uso de las herramientas de identificación digital que permiten relacionarse por vía electrónica con los servicios públicos.

Durante la sesión se explicará qué es el certificado digital y para qué sirve.

Se abordará también el sistema de identificación electrónica Cl@ve y, en particular, la modalidad Cl@ve Permanente.

Estas credenciales permiten realizar gestiones en línea con garantías de seguridad y de protección de datos.

El contenido del taller incluirá, entre otras cuestiones, el acceso a la sede electrónica de la Seguridad Social o a servicios como el Bono Cultural Joven, siempre con ejemplos orientados a necesidades frecuentes de la población joven. La sesión reservará un espacio para resolver dudas y para orientar sobre los canales disponibles cuando una gestión requiera atención especializada.

La Administración Cerca de Ti es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Política Territorial, con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Su finalidad es acercar los servicios de la Administración General del Estado a la ciudadanía, en especial en territorios rurales o en entornos donde no existen sedes físicas de la Administración, y facilitar el uso de los canales digitales.

En la provincia de Soria, el programa se ha desplegado con visitas a un buen número de municipios y con acciones formativas fuera del ámbito municipal. Además de las sesiones en ayuntamientos, el personal de la Subdelegación ha realizado jornadas informativas y de apoyo en entidades y colectivos como Cruz Roja, la Guardia Civil o la Subdelegación de Defensa, entre otros.

El objetivo es adaptar los contenidos a perfiles y necesidades distintas y facilitar que la ciudadanía disponga de información útil para acceder a servicios públicos.