Carmen Vela Quartet aplaca invierno soriano con concierto en el Casino

Martes, 27 Enero 2026 08:57

En ViBop aplacará los rigores de los temporales de invierno con una velada musical este próximo viernes, de la mano de Carmen Vela Quartet.

El concierto se podrá disfrutar en el Casino Amistad Numancia de Soria, a partir de las ocho de la tard ede este viernes 30 de enero. Las entradas anticipadas ya se han agotado. Las de taquilla, para no socios, tienen un precio de 12 euros.

Es es segundo de los conciertos de este invierno y promete intensidad musical en una velada cercana y calurosa, dinámica y expresiva, luminosa y vitalista.

Desde muy pequeña Carmen Vela estuvo en contacto con la música (piano, guitarra, violín...), para finalmente profundizar en flauta travesera y clarinete, instrumentos que con el tiempo se convertirían en su sello personal en la escena jazzística.

A lo largo de los años, la constante búsqueda de nuevas sonoridades le llevó a formarse con destacados maestros nacionales e internacionales de jazz y flamenco como Bob Sands, Jorge Pardo, Félix Santos, Patxi Pascual y Adolfo Delgado, entre otros.



Sus composiciones para Carmen Vela Quartet se nutren de la tradición, a la vez que aportan innovación y diálogo con distintos estilos.

Su música se puede escuchar en dos de sus discos, elogiados por su calidad y creatividad: Camina y En continuo (este último, en el que participan Sheila Blanco y Andrea Motis, será su sello de presentación para 'En ViBop').

Su faceta docente le llevó a la fundación de El Molino de Santa Isabel, una escuela puntera de música en el centro de Madrid, por donde pasan innumerables músicos y estudiantes, donde imparte y coordina el aula de jazz y música moderna.

Durante su carrera Carmen Vela ha participado en numerosos festivales de jazz.

Su música transcurre entre el jazz, la música brasileña, el flamenco y la improvisación.

Entre sus logros destacan las colaboraciones con bandas de jazz fusión, su intervención en grabaciones y la obtención de becas y premios que reconocen su creatividad.

CARMEN VELA QUARTET:

- CARMEN VELA: Flauta, clarinete, composición y arreglos

- JORGE CASTAÑEDA: Piano

- ANDER GARCÍA: Contrabajo

- GONZALO MAESTRE: Batería

PRÓXIMOS CONCIERTOS :

- ALBERT VILA Organ Trio ft. PERICO SAMBEAT (enlace web) 21 febrero, sábado; 20:00. Pantera Club. Velada imprescindible del guitarrista barcelonés y el saxofonista valenciano bajo el soporte "organ trio", mano a mano; ocasión única.

- JOAN MONNÉ Quartet (enlace web) 20 marzo, viernes; 20:00. Casino Amistad-Numancia. Pianista de referencia de la escena ibérica liderando su propio cuarteto de jazz pero sin batería (piano, saxo, trompeta y contrabajo); musicalidad extraordinaria.



