Activada fase de alerta por nevadas en Ibérica y Sistema Central en Soria

Domingo, 18 Enero 2026 09:04

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado este domingo la fase de alerta por nevadas en la provincia de Soria.

En concreto la actividad de la alerta afecta a la Ibérica soriana, desde las diez a las 12 horas de la mañana y el Sistema Central, desde las tres de la tarde de este domingo hasta las 12 horas de mañana lunes 19 de enero.

La Delegación del Gobierno ha reclamado especial precaución a los conductores en la zona limítrofe con Aragón y en el entorno de la A-2, ante posibles afecciones a la circulación.

Además ha recomendado extremar la prudencia, informarse del estado de las carreteras y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y tráfico.