Latorre cifra en 600 millones la inversión movilizada por Gobierno en Soria con fondos europeos

Domingo, 18 Enero 2026 09:01

El subdelegado del Gobierno de Soria, Miguel Latorre ha cifrado en más de 600 millones de euros la inversión movilizada en la provincia con impulso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

En este sentido ha citado como ejemplos proyectos en marcha en la capital, como el Centro Nacional de Fotografía, el Centro de Acogida de Protección Internacional, el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social o la humanización de las travesías, además de actuaciones de mejora en instalaciones de la Administración General del Estado, como cuarteles de la Guardia Civil y otros edificios públicos.

El subdelegado ha señalado en un comunicado también la aportación de fondos transferidos con carácter finalista, que han permitido actuaciones como la remodelación de la estación de autobuses, realizada por la Junta de Castilla y León, o la construcción de vivienda pública, y la captación de recursos por parte de entidades locales para eficiencia energética y planes de sostenibilidad turística.

El PRTR del Gobierno de España está también detrás de la puesta en marcha en Soria del centro de servicio de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual.

Para la creación de los nueve centros de Castilla y León el Ministerio de Igualdad aportó 12,5 millones de euros a la Junta de Castilla y León.

También se encuentra en el haber del PRTR la creación de 19.150 nuevas plazas de Formación Profesional, de las cuales 6.727 están relacionadas con la rama de la digitalización. En Soria se han creado 900 de estas plazas.

Estos son sólo algunos de los ejemplos señalados por el subdelegado del Gobierno quien tampoco ha pasado por alto a los 97.900 beneficiarios en Castilla y León de la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.184 euros al mes.

Es una subida del 4,41% que beneficia a 2,4 millones de personas en nuestro país.

PERTE

Latorre ha indicado también algunos de los más importantes apoyos directos prestados por el Gobierno de España a empresas dentro de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE). Se trata de un instrumento de colaboración público-privada en España, financiado con fondos NextGenerationEU, para impulsar sectores clave y transformar la economía en áreas como el vehículo eléctrico, energías renovables, microchips, salud de vanguardia y digitalización.

Dentro del PERTE VEC (vehículo eléctrico y conectado) la empresa Sumiriko AVS, ubicada en el polígono industrial Las Casas de la capital, recibe 8,1 millones de euros. Esta empresa desarrolla e industrializa separadores de celdas de baterías para el vehículo eléctrico.

Dentro del PERTE del Agua, para la digitalización del ciclo urbano de agua en Soria, el Gobierno de España aporta 6,9 millones de euros. Este PERTE es también una iniciativa del Plan de Recuperación del Gobierno de España que busca la transformación digital y la modernización integral del ciclo del agua, desde la captación hasta el consumo, mediante la digitalización, la innovación y la formación, mejorando la gestión hídrica, la eficiencia y la sostenibilidad en ciudades, industria y regadío, y combatiendo la escasez y el cambio climático.

Por otra parte, Elyse Energy, por su proyecto eM-Numancia, ha recibido una subvención de 43,9 millones de euros en el marco de la primera convocatoria del esquema "Subasta como Servicio" del Banco Europeo del Hidrógeno, gestionada por el IDAE y vinculada al PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA). Elyse Energy ha seleccionado el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) en Garray, para construir una planta de producción de metanol verde.

Avance de los proyectos en 2026

De cara a 2026, ha apuntado el avance de los grandes proyectos y la reactivación de actuaciones hidráulicas y viarias. Entre ellos, la continuación de las obras ya licitadas de la presa del río Mayor, con un presupuesto de 12 millones de euros; los progresos en las obras en el tramo Langa de Duero-Aranda de Duero de la A-11 (181 millones de euros en cuatro anualidades) y del tramo Fuensaúco-Villar del Campo (100 millones de euros en cuatro anualidades), y la mejora de la entrada a Cabrejas del Pinar, con actuaciones licitadas por 1,3 millones de euros.

También ha destacado las inversiones realizadas y por realizar para la renovación de la línea Soria-Torralba en la que se ha modernizado la infraestructura y la superestructura con el fin de aumentar la fiabilidad de la línea y la calidad del servicio.

Volverá a prestarse cuando finalicen las obras de adecuación de la línea para la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, gestionadas por Adif, y que contemplan importantes inversiones en estaciones ferroviarias de la zona sureste de la provincia.

Para concluir, Latorre ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la provincia de Soria y ha señalado que el objetivo sigue siendo combinar inversión, cohesión social y oportunidades de empleo para fijar población y mejorar la calidad de vida en el medio urbano y rural.