El PP desgrana medidas urgentes para acabar con grave problema de falta de vivienda

Sábado, 17 Enero 2026 13:11

Los senadores populares de Soria han desgranado las medidas a aplicar de forma urgente para acabar con el grave problema de la falta de vivienda, tanto de alquiler como de compra, causado tanto por el gobierno central como por el ayuntamiento soriano.

Los senadores populares por Soria, José Manuel Hernando, Cristina Rubio y Javier Jiménez, han destacado que la vivienda sigue siendo uno de los graves problemas de los españoles y de los sorianos, como reflejaba el último informe del CIS.

Hernando ha criticado con dureza la política pública que demuestra la absoluta insolvencia del Gobierno de Sánchez, el engaño y la estafa permanente a que somete a los españoles, esa es, precisamente la de la vivienda.

Las viviendas públicas prometidas, más de 200.000, no llegan nunca y la Ley de Vivienda rompe la seguridad jurídica y ha sacado miles de viviendas del mercado del alquiler y una nefasta política de fomento de la promoción privada. Esta política ha incrementado los precios del alquiler un 50% y ha hundido la oferta.

En Soria el parque de viviendas para alquilar es mínimo y una familia con hijos menores puede no encontrar una casa, por más que puedan pagarla. Los precios se han incrementado exponencialmente, tanto para alquilar como para comprar.

Lo que ocurre en España, acaba afectando especialmente a nuestra ciudad y a nuestra provincia.

En este contexto, el PP ha anunciado un Plan de vivienda enormemente ambicioso para volver a hacer de España un modelo de libertad para que adquirir una vivienda en propiedad o alquilarla tenga un precio asequible.

"Con el PP España dejará de ser un país de precarios, para ser un país de propietarios", ha recalcado.

En este sentido ha señalado que el PP restaurará la confianza perdida por culpa de un modelo intervencionista que genera inseguridad y machaca la oferta. No insultaremos al arrendador llamándole rentista, ni al sector inmobiliario llamándole especulador.

"Necesitamos más viviendas en el mercado para comprar o para alquilar", ha reiterado

Además ha recalcado que el PP defiende la propiedad privada y daremos seguridad jurídica, porque la seguridad de los propietarios que Sánchez ha laminado, es la palanca para que cientos de miles de viviendas vuelvan al mercado y bajen los precios.

Las medidas que se van a implementar con el Gobierno de Feijoo son muy concretas:

-El PP creará un ecosistema normativo mucho más en línea con las necesidades que existen: reformando la Ley del Suelo, derogando la Ley de Vivienda y aprobando la ley contra la ocupación ilegal.

-Los jóvenes podrán independizarse por fin.

-El PP creará la Hucha Hogar Joven de manera que la cantidad que ahorren los jóvenes para su vivienda, hasta 40.000 euros, se verá incrementado con un aval por la misma cantidad aportado por el Estado, de cara a la compra de su primera vivienda.

-El PP creará el Plan Prepara, con bonificaciones del IRPF durante los 4 primeros años de vida laboral de los jóvenes (del 100% el primer año, al 25% el cuarto).

-El PP aplicará una deducción fiscal del 15% en el IRPF por arrendamiento a menores de 40 años, hasta 500 euros.

-El PP bonificará al 100% el impuesto de donaciones da familiares hasta el tercer grado sobre cantidades que se destinen a alquiler o compra de primera vivienda.

-Se rebajarán impuestos, porque las medidas fiscales pueden bajar el precio de la vivienda hasta un 10% sin intervenir el mercado:

-El PP rebajará al 4% el IVA de la compra de la primera vivienda de nueva construcción. Y al mismo tipo se aplicará la rehabilitación de viviendas.

-El PP bonificará a los propietarios que arrienden sus pisos, que hayan estado en desuso durante dos años con una reducción del 75% del IRPF.

-Impuestos cero en el medio rural, tanto para la compra como para el alquiler en poblaciones de menos de 5000 habs.

-El PP protegerá a quien lo necesita, no al ocupa. Es un imperativo moral diferenciar a los ocupas e inquiocupas de las familias que tienen verdaderas dificultades, volviendo a dar al concepto de vulnerabilidad un significado auténtico e imponiendo el principio de que la carga de las familias vulnerables la debe asumir el Estado, no el propietario.

Así que:

-A las familias en dificultades, pero cumplidoras y al corriente del pago, se incrementarán las ayudas al alquiler hasta un 75% con 1 o 2 hijos y hasta el 100% en caso de familia numerosa hasta los 900 euros.

-El ocua será lanzado en 24 horas y el empadronamiento del ocupa se considerará nulo.

-Es imprescindible reducir los plazos para construir viviendas desde los actuales 10 años hasta solo 4, acabar con la hipertrofia regulatoria, simplificando procedimientos y reduciendo burocracia y ampliar la oferta de Suelo, que es la materia prima de la vivienda. Para ello el PP:

-Creará la figura del Proyecto Residencial Estratégico, que supone la declaración de utilidad pública de los proyectos de creación de vivienda y la unificación de los trámites correspondientes a las fases de planeamiento, gestión y edificación. La mitad de las viviendas que se construyan con este modelo se destinarán a vivienda asequible.

-Se permitirá la tramitación simultanea y no sucesiva de todos los instrumentos de planeamiento, reparcelación y urbanización y una vez aprobado el proyecto de urbanización podrá comenzarse la edificación, al tiempo que se urbaniza.

El Partido Popular, ha destacado Hernando, aboga por una gran movilización de suelo público de todas las administraciones públicas. Se incluirán los suelos dotacionales en desuso y se creará un Portal del Suelo que permita consultar parcelas públicas accesibles.

Fracaso socialista

Por su parte, Cristina Rubio, ha señalado que la política de vivienda es el fracaso del Gobierno de Sánchez, que repercute en Soria al no permitir el acceso a las viviendas vacías, cuyo coste de alquiler ha subido desde la pandemia más de un 30%. El marco estatal es un obstáculo para que los ayuntamientos y la Junta de Castilla y León desarrollen la vivienda que necesitan los pueblos.

El senador y concejal del ayuntamiento de Soria, Javier Jiménez, ha cerrado la intervención denunciando que tras 18 años y medio de gobierno de Carlos Martínez, solo ha habido palabras vacías, sin realidades, sin la entrega de una sola vivienda municipal, aunque ahora se apresuran a anunciar 150 viviendas. El 28 de agosto de 2022 anunció que compraba el Triquete para hacer doce viviendas, y tres años después sigue vacío.

El Ayuntamiento de Soria tiene que liberar suelo que permitirían construir 2.000 nuevas viviendas, frente a los mentiras y falsas promesas que nunca se materializan.