El MITMA da por terminada la "humanización" de travesías de Soria
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado por finalizadas las obras de integración urbana de seis kilómetros de las travesías de la ciudad de Soria, una "humanización" criticada por un sector de los vecinos.
La inversión total realizada ha ascendido a 23,5 millones de euros (IVA incluido), financiada con fondos europeos.
El proyecto ha supuesto la transformación de las carreteras N-234, en la Avenida de Valladolid y la calle San Agustín, y N-111, en la carretera de Madrid, la carretera de Logroño y la calle Eduardo Saavedra, para adecuarlas a la movilidad de peatones y ciclistas y mejorar la seguridad vial, lo que ha llevado consigo la reducción de plazas de aparcamiento y más distancia en los recorridos de los conductores, lo que ha provocado un buen número de críticas.
La finalización de estas obras lleva aparejada su cesión al Ayuntamiento de Soria, que pasa a ser el titular de la vía.
Actuaciones realizadas
Las actuaciones realizadas están dirigidas a dotar de más espacio público a la movilidad ciclista y peatonal, así como zonas verdes. Entre ellas destacan:
- Ampliación de la calzada para peatones y ciclistas, con un ancho de 3 m para el carril interior, y de 3,2 m para el carril derecho.
- Construcción de seis glorietas. Una de ellas, en la zona de San Andrés, que sustituye al paso inferior que existía en la zona.
- Mejora de las paradas de autobús.
- Ejecución de 5.278 m de nuevo carril bici bidireccional, con un ancho de 2,5 m, conectando los distintos tramos urbanos existentes y garantizando la continuidad del itinerario ciclista.
- Ampliación de las aceras, con 47.280 m2 de superficie peatonal, mejorando la accesibilidad peatonal mediante la construcción de pasos de peatones y cruces semaforizados, incluyendo pavimento podo táctil.
- Reordenación de plazas de aparcamiento.
- Instalación de 240 bancos y sillas, además de otro mobiliario urbano como papeleras. Asimismo, se han creado 295 m² de áreas infantiles y biosaludables, con zonas de aparatos de ejercicio distribuidos a lo largo de las travesías.
- Renovación del alumbrado público con tecnología LED y sistemas de regulación programable, y refuerzo de iluminación en los pasos de peatones. Además, se han instalado 552 nuevas luminarias y 144 nuevos semáforos.
- Acondicionamiento de casi 17.000 m² de zonas verdes y ajardinadas, en las que se han incorporado cerca de 2.000 árboles y 1.305 arbustos, distribuidos a lo largo de las travesías, medianas y glorietas con alternancia de especies que incrementan la biodiversidad urbana, actúan como corredores ecológicos capaces de fijar CO2 y partículas contaminantes, aportan sombra estacional y mejoran paisajísticamente las calles.
- Fresado completo de la calzada y extensión de nuevas capas de firme fonoabsorbente para reducir la contaminación acústica en 122.000 m2.
- Rehabilitación del entorno del Puente de Piedra sobre el río Golmayo limpiando toda la maleza que presentaba, rejuntando sillares en mal estado y reconstruyendo el muro existente a la salida del puente.
- Rehabilitación del puente medieval de piedra de la N-234, adaptándolo al entorno urbano en el que se encuentra.