El MITMA da por terminada la "humanización" de travesías de Soria

Viernes, 16 Enero 2026 13:05

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado por finalizadas las obras de integración urbana de seis kilómetros de las travesías de la ciudad de Soria, una "humanización" criticada por un sector de los vecinos.

La inversión total realizada ha ascendido a 23,5 millones de euros (IVA incluido), financiada con fondos europeos.

El proyecto ha supuesto la transformación de las carreteras N-234, en la Avenida de Valladolid y la calle San Agustín, y N-111, en la carretera de Madrid, la carretera de Logroño y la calle Eduardo Saavedra, para adecuarlas a la movilidad de peatones y ciclistas y mejorar la seguridad vial, lo que ha llevado consigo la reducción de plazas de aparcamiento y más distancia en los recorridos de los conductores, lo que ha provocado un buen número de críticas.

La finalización de estas obras lleva aparejada su cesión al Ayuntamiento de Soria, que pasa a ser el titular de la vía.

Actuaciones realizadas

Las actuaciones realizadas están dirigidas a dotar de más espacio público a la movilidad ciclista y peatonal, así como zonas verdes. Entre ellas destacan: