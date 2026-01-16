Una alumna de Escolapias de Soria, galardonada en concurso de cuentos Río Duero

Viernes, 16 Enero 2026 12:51

El salón de actos de Cajamar en Valladolid acogió hoy la entrega de premios de la séptima edición del Concurso de Cuentos Río Duero, una iniciativa promovida por Escuelas Católicas Castilla y León y Fundación Schola, con la colaboración de la editorial SM. Entre los galardonados se encuentra una alumna del colegio Santa Teresa de Jesús, de Soria.

El certamen está dirigido al alumnado de educación Primaria y Secundaria de centros educativos de Castilla y León y tiene como objetivo fomentar la lectura y la escritura desde edades tempranas.

El acto reunió a los jóvenes autores galardonados, acompañados por sus familias y docentes, en una jornada de reconocimiento a su creatividad y esfuerzo. Los premiados recibieron un diploma acreditativo y un lote de libros, y vieron publicados sus relatos en el séptimo volumen de la colección de cuentos Río Duero, editado por SM y presentado durante el evento.

La ceremonia fue conducida por Luis Ortiz de Lanzagorta, director gerente de la Fundación Schola, quien dio paso al acto oficial de entrega de premios de esta séptima edición del concurso. Durante el evento, Teresa Godoy, miembro del jurado, ofreció la lectura de varios de los relatos distinguidos, acercando al público algunas de las historias premiadas.

Al evento asistieron también Leandro Roldán, secretario autonómico adjunto de Escuelas Católicas Castilla y León; José Manuel Rodríguez Díaz, responsable territorial de Castilla y León, Galicia y Asturias de la editorial SM; Carmelo Fernández, director del concurso; María Agustina García, directora provincial de Educación en Valladolid; y Jesús Fonseca, periodista, escritor, poeta y miembro del jurado.

Fonseca dedicó unas palabras de aliento a los futuros escritores: “Vuestros cuentos están escritos desde un corazón limpio, sin malicia, y son mejores que otros relatos escritos por mucha gente de renombre. Algunos son maravillosos, te atrapan, te llevan por caminos inimaginables y tienen finales muy coherentes. Os felicito. Mantened ese corazón limpio, sin prejuicios, y eso os llevará por la buena literatura”.

La séptima edición del Concurso de Cuentos Río Duero contó con una amplia participación de alumnado procedente de centros educativos de toda Castilla y León, distribuido en cuatro categorías. Cada centro pudo presentar hasta dos relatos por categoría, favoreciendo así la implicación del alumnado y el desarrollo de su creatividad literaria. Con una trayectoria ya consolidada y más de 400 participantes acumulados en ediciones anteriores, el certamen continúa creciendo y afianzándose como una referencia en el ámbito educativo y cultural de la comunidad.

Los ganadores por categoría son los siguientes:

CATEGORÍA A (1º, 2º y 3º PRIMARIA)

Todo o nada. Mateo Rivera Galván. Colegio Peñalba de Valladolid. Ojalá. Julieta Fernández Muñoz. Colegio Pinoalbar de Valladolid. Bimba y Laura. Valentina García Gómez. Colegio Pinoalbar de Valladolid.

CATEGORÍA B (4º, 5º y 6º PRIMARIA)

La pequeña vida de Felipe. Inés Hernando de Almeida. Colegio Compañía de María de Valladolid. La pulsera mágica de Marco. Marco Guerra Triñanes. Colegio Peñalba de Valladolid. Snobbish, de palo de caramelo a verdadero bastón. Marco Noguerol Rodrigues. Divino Maestro Fundación Educativa de Salamanca.

CATEGORÍA C (1º y 2º ESO)

Mil historias contadas, mil historias devueltas. Carla Martín López. Colegio Compañía de María de Valladolid. Rayo. Alba Sánchez Fernández. Colegio Diocesano de Ávila. Yo esto ya lo he vivido. Iker Salvador Rodríguez. La Milagrosa y Santa Florentina de Valladolid.

CATEGORÍA D (3º y 4º ESO)

Entre la sombra y la lente. Gimena Calleja Fernández. Colegio Santa Teresa de Jesús (Escolapias) de Soria. Zharita. Isabel del Val Gonzalo. Colegio Diocesano de Ávila. El exterior. Gonzalo Tejera Alonso. Colegio Peñalba de Valladolid.

El jurado estuvo compuesto, en las categorías A y B, por Jesús Fonseca Escartín, escritor y periodista; Miguel Jiménez de Cisneros Baudín, profesor y escritor; Elizabeth Scott Blacud, especialista en Literatura Infantil y Juvenil; Paloma Jover Gómez-Ferrer, especialista en Literatura Infantil y Juvenil; y Carmelo Fernández Alcalde, escritor y director de Cuentos Río Duero.

En las categorías C y D, el jurado estuvo formado por Carlos Fernández Aganzo, escritor y periodista; Paz Altés Melgar, jefa del centro de publicaciones y programas de promoción del libro del Ayuntamiento de Valladolid; Teresa Godoy Chacón, profesora y especialista en Literatura Infantil y Juvenil; y Leandro Roldán Maza, secretario autonómico adjunto de Escuelas Católicas Castilla y León.