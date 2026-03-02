Cacho, hospitalizado en Linares, tras sufrir un mareo

Lunes, 02 Marzo 2026 19:18

El mejor atleta español de todos los tiempos, el agredeño Fermín Cacho, se encuenta hospitalizado en Linares (Jaén), en observación, tras sufrir un mareo y caída este fin de semana en su casa de Andujar.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha desvelado en su perfil de X la situación hospitalaria de Cacho, que se encuentra ya en planta hospitalaria, recuperándose y evolucionando favorablemente, tras pasar 24 horas en la UCI del hospital de Linares.

“Le enviamos todo nuestro ánimo y cariño desde Soria, con el deseo de verlo pronto plenamente recuperado y compartiendo nuevamente su energía y experiencia”, ha deseado.

Según fuentes próximas al campeón olímpico en 1.500 metros en Barcelona 92, Cacho se mareó el pasado sábado y se cayó en su domicilio de Andujar.

Se le trasladó al hospital de Linares donde ha estado 24 horas en la UCI este domingo antes de pasar a planta hospitalaria, donde se encuentra ingresado actualmente, en observación, para realizarle pruebas y saber el motivo del mareo.