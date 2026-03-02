Cacho, hospitalizado en Linares, tras sufrir un mareo
El mejor atleta español de todos los tiempos, el agredeño Fermín Cacho, se encuenta hospitalizado en Linares (Jaén), en observación, tras sufrir un mareo y caída este fin de semana en su casa de Andujar.
El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha desvelado en su perfil de X la situación hospitalaria de Cacho, que se encuentra ya en planta hospitalaria, recuperándose y evolucionando favorablemente, tras pasar 24 horas en la UCI del hospital de Linares.
“Le enviamos todo nuestro ánimo y cariño desde Soria, con el deseo de verlo pronto plenamente recuperado y compartiendo nuevamente su energía y experiencia”, ha deseado.
Según fuentes próximas al campeón olímpico en 1.500 metros en Barcelona 92, Cacho se mareó el pasado sábado y se cayó en su domicilio de Andujar.
Se le trasladó al hospital de Linares donde ha estado 24 horas en la UCI este domingo antes de pasar a planta hospitalaria, donde se encuentra ingresado actualmente, en observación, para realizarle pruebas y saber el motivo del mareo.