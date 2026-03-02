Soria ¡Ya! pone el derrumbe en iglesia de Villasayas como símbolo de abandono del patrimonio

Soria ¡YA! ha puesto hoy el reciente derrumbe de la iglesia de Villasayas como símbolo del abandono del patrimonio por parte de la Junta en la provincia.

Soria ¡Ya! ha seguido su ruta de campaña por el sur de la provincia, con parada final en Medinaceli, poniendo el foco en el estado de la iglesia de Villasayas, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), tras el derrumbe producido en noviembre de 2025.

La plataforma ha denunciado que este episodio evidencia la falta de actuación preventiva y de planificación por parte de la Junta de Castilla y León en materia de conservación del patrimonio rural en el conjunto de la provincia de Soria. Para la plataforma, lo ocurrido confirma que la protección formal como BIC no ha ido acompañada de una tutela efectiva.

Soria ¡Ya! ha insistido en que el caso de Villasayas no es aislado, sino que forma parte de una dinámica de deterioro progresivo del patrimonio rural soriano.

Para esta zona del sur de la provincia, además Soria ¡Ya! propone medidas para la conservación del patrimonio ferroviario de Torralba del Moral y la creación de un museo paleontológico de Ambrona.

En su programa, Soria ¡Ya! propone la redacción de un Plan Director para todo el patrimonio rural de la provincia, elaborado por profesionales, que permita evaluar el estado real de cada bien y priorizar intervenciones con criterios técnicos.

También ha defendido la puesta en marcha de un plan “Soria Románica 2.0” con presupuesto propio, restauraciones en iglesias rurales en riesgo y una estrategia conjunta de promoción cultural y turística.

Asimismo, ha planteado la elaboración de un Plan Estratégico de Turismo y Cultura para la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de la provincia, así como actuaciones urgentes en templos en riesgo de colapso.

Para Soria ¡Ya!, la conservación del patrimonio no puede seguir dependiendo de anuncios o declaraciones, sino de planificación, dotación económica suficiente, ejecución real y aplicación de la ley de patrimonio a los propietarios que no cumplen con sus obligaciones.

Durante la parada en Medinaceli, la formación ha subrayado que la provincia concentra un patrimonio histórico de enorme valor que, sin una política activa de conservación, corre el riesgo de deteriorarse de forma irreversible. Soria ¡YA! ha reiterado que continuará exigiendo responsabilidades y medidas concretas a la Junta para evitar que el derrumbe de Villasayas se repita en otros municipios.