Soria ¡Ya! apuesta por implantación de tres organismos autonómicos en Soria

Lunes, 02 Marzo 2026 14:02

Soria ¡Ya! también apuesta por la descentralización administrativa de la Junta y, en su programa electoral ha incluido la ubicación en Soria de tres organismos autonómicos de nueva creación.

Soria ¡Ya! ha presentado hoy ante los medios de comunicación, en el Hotel Alfonso VIII de Soria, su programa electoral para las próximas elecciones autonómicas.

Entre sus medidas, la plataforma ha planteado una estrategia clara de descentralización administrativa, con la creación en Soria de un Organismo Autonómico del Reto Demográfico, un Centro de Procesamiento de Datos de la Junta y un Centro Autonómico de Gestión Forestal y Prevención de Incendios, como medidas para corregir los desequilibrios generados por décadas de concentración institucional en Valladolid.

Por otra parte, el cabeza de lista de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha resaltado que es importante que Soria ¡Ya! siga siendo el partido más votado de la provincia y lograr ser clave en la composición del futuro gobierno de la Junta, para influir en sus políticas.

“No queremos gobernar en Castilla y León, queremos influir en su gobierno y creo que podemos hacerlo. Nosotros apoyaremos la gobernabilidad de quien esté dispuesto a apostar por nuestro programa”, ha recalcado.

Ceña ha advertido que Vox pactará con el PP, como ya lo ha hecho.

“Si PP ó PSOE pasan por este programa, con propuestas razonadas y cumplimientos razonables, estaremos dispuestos a favorecer una gobernabilidad sin entrar en el gobierno”, ha avanzado.

Ceña ha recalcado que Soria ¡Ya! en su legislatura en las Cortes regionales ha servido para conseguir que la Junta responda a determinadas necesidades de la provincia.

En este sentido ha recordado que han presentado una ley con medidas para combatir la despoblación, ha impulsado la puesta en marcha de la radioterapia y ha contribuido a que se implante un helicóptero de emergencias sanitarias.

“Ahora los vecinos de Arcos de Jalón y Almazán pueden venir a trabajar a Soria y llegar antes de las ocho de la mañana. O pueden montarse en un autobús los sábados, cuando antes no lo había. Como dice “la vida de Brian”, Soria ¡Ya! si ha hecho muchas cosas por los sorianos”, ha recalcado.M

Más propuestas

La plataforma ha subrayado que el programa electoral es un documento elaborado desde el territorio, resultado de 25 años de reivindicación colectiva y de cuatro años de trabajo parlamentario intenso, constante y serio en las Cortes de Castilla y León.

El programa es, según ha explicado el candidato Ángel Ceña, un texto consecuencia directa de una actividad parlamentaria llevada a cabo durante los últimos cuatro años: 985 enmiendas registradas, cerca de 200 proposiciones no de ley —127 defendidas—, 27 preguntas orales al presidente y 81 a consejeros, lo que ha permitido que los problemas estructurales de la provincia se hayan debatido de forma sistemática en el Parlamento autonómico.

“A pesar de los innumerables palos en las ruedas de PP y VOX, y las numerosas faltas de apoyo del PSOE a propuestas buenas para Soria, hemos demostrado que somos útiles para los sorianos”, han señalado.

Soria ¡YA! ha recalcado que el documento se ha construido a partir de reuniones mantenidas en las últimas semanas con vecinos, empresarios, asociaciones agrarias, colectivos sociales, profesionales sanitarios y docentes, incorporando más de 100 propuestas ciudadanas.

Es un programa “realista, dentro de las competencias autonómicas, abierto y vivo a nuevas aportaciones”, con una única prioridad: Soria.

La plataforma ha insistido en que su proyecto es útil porque busca revertir 43 años de decisiones políticas que, a su juicio, han relegado a la provincia en las prioridades de la Junta de Castilla y León.

Frente a los programas elaborados con directrices externas de Madrid o Valladolid, Soria ¡Ya! ha defendido que el suyo nace desde el territorio y responde exclusivamente a los intereses de los sorianos.

Además, Soria ¡Ya! ha señalado que muchas de las propuestas que hoy incorporan PP, PSOE y VOX en sus propios programas han sido defendidas previamente por la plataforma en las Cortes.

A su juicio, este hecho demuestra que era imprescindible que Soria tuviera una voz propia fuerte y constante en el Parlamento autonómico. Sin esa presencia, han subrayado, buena parte de estos debates no se habrían producido y muchas de estas medidas ni siquiera estarían hoy sobre la mesa.

La plataforma ha sido crítica con los grandes partidos por su falta de iniciativa y de propuestas específicas para la provincia durante décadas.

Considera que PP, PSOE y VOX han actuado a remolque, sin una estrategia estructural para Soria, y que su reacción solo se ha producido cuando Soria ¡YA! ha situado los problemas de la provincia en el centro del debate político.

Entre los ejes centrales figura la lucha contra la despoblación, que la plataforma considera el principal problema estructural de la provincia.

Soria ¡Ya! ha defendido la aprobación de una Ley autonómica de medidas contra la despoblación, con criterios objetivos que diferencien jurídicamente los territorios según su densidad y que introduzca incentivos automáticos y cambios en el reparto de fondos para provincias con muy baja densidad.

La plataforma ha recordado que durante esta legislatura trabajó en una propuesta de ley que no llegó a debatirse “porque así lo decidieron PP y VOX”.

En vivienda, el programa de los sorianistas plantea un plan de impulso público en todas las comarcas, con el objetivo de garantizar al menos cuatro viviendas públicas por municipio, además de ayudas a la rehabilitación en localidades de menos de 500 habitantes y la creación de una oficina técnica itinerante para facilitar la puesta en uso de inmuebles vacíos.

En sanidad, Soria ¡Ya! ha exigido la finalización integral del Hospital Santa Bárbara y la plena puesta en servicio de los centros de salud pendientes, así como la dotación de una segunda UVI móvil, una segunda UME y un helicóptero sanitario con capacidad nocturna, junto a medidas específicas para cubrir plazas de difícil cobertura en una provincia con elevada dispersión y envejecimiento.

En educación y Universidad, el programa defiende el regreso de los tres primeros cursos de Medicina al campus de Soria, la implantación de nuevos grados vinculados a la realidad económica provincial, la ampliación de la oferta de plataforma Profesional estratégica y la mejora del transporte para enseñanzas postobligatorias en zonas rurales.

En el ámbito económico, Soria ¡Ya! ha reclamado la implantación efectiva de ayudas al funcionamiento para autónomos y empresas dentro de las competencias de la Junta, la ampliación de la bonificación del 100 por ciento de la cuota de autónomos durante dos años y el desarrollo de suelo industrial competitivo en distintos puntos de la provincia.

El sector primario ocupa también un lugar destacado, con propuestas de simplificación administrativa, revisión de indemnizaciones por daños de fauna, apoyo al relevo generacional y mayor coordinación en materia de regadíos y concesiones de agua. En materia forestal, los sorianistas apuestan por profesionalizar el operativo contra incendios, crear un consorcio provincial de extinción y convertir a Soria en referente en bioeconomía y gestión forestal.

En infraestructuras y movilidad, Soria ¡YA! ha defendido la ejecución del modelo 2+1 en la CL-101 y la CL-116, mejoras en varias carreteras autonómicas y un sistema de transporte público que garantice conexiones efectivas entre cabeceras de comarca y la capital.