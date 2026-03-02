Comisiones Obreras hace balance y propuestas para elecciones sindicales en la Junta

Lunes, 02 Marzo 2026 14:25

Comisiones Obreras informará el próximo 3 de marzo sobre sus compromisos, resultados y propuestas, de cara a las elecciones sindicales de la Junta de Castilla y León.

Casi 4.000 trabajadores de la Junta de Castilla y León en Soria, entre funcionarios y laborales, están llamados a las urnas este 5 de marzo para elegir a sus representantes sindicales.

CCOO Soria ha convocado una asamblea informativa para los empleados vinculados a la Federación de Servicios a la Ciudadanía, en torno a 1.400, este 3 de marzo.

En el encuentro se darán a conocer los compromisos y resultados del período 2020-2026, que está a punto de vencer, y las propuestas para el próximo mandato.

La asamblea informativa será el 3 de marzo en el edificio de la Junta de Castilla y León de la Calle Campo de Soria.

En estos seis años Comisiones Obreras ha subrayado que ha logrado las 35 horas semanales, la implantación de la carrera profesional horizontal para todo el personal, fondos adicionales aplicados de forma lineal y consolidable igual para todos y todas, unidad de acción para agentes medioambientales, el I Plan de Igualdad en el que CCOO ha sido el sindicato con mayor capacidad propositiva, el Protocolo de Prevención del Acoso Sexual y por razón de sexo, las Leyes Básicas de Bomberos Forestales y Agentes Medioambientales y la ampliación de permisos por motivos de conciliación.

“Todas estas conquistas nos avalan para dirigirnos a los trabajadores con la intención de que confíen en CCOO, una vez más, y así poder seguir reivindicando ante la Junta de CyL las mejoras que merecen”, ha señalado en un comunicado.

A CCOO le gustaría contar con la confianza de las personas trabajadoras, porque son indispensables para que juntos consigan otros muchos derechos en un modelo en el que defienden lo público y el esfuerzo de cada uno de los funcionarios y laborales.