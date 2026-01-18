Soria celebra este domingo el I Foro de venezolanos
Soria acoge esta tarde del domingo el I Foro de venezolanos en la provincia,
Será a las seis de la tarde en el aula magna Tirso de Molina, organizado por la Asociación de Venezolanos en Soria (ASOVENSO).
Se trata de un espacio de encuentro y diálogo dedicado a la realidad de la comunidad venezolana y al fortalecimiento de los lazos sociales e institucionales entre Venezuela y la provincia de Soria.
Durante el foro está previsto poner encima de la mesa la situación actual de Venezuela, así como los retos y perspectivas de futuro.
En el foro intervendrán el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, y Javier Oropeza, alcalde de Torres Caraca (Venezuela).
Además, contará con una amplia participación de representantes venezolanos.
Los concejales del Ayuntamiento de Soria, Javier Jiménez Santamaría y Damián Ferrero, realizarán las funciones de moderadores.
El evento está abierto al público y contará con la participación de representantes institucionales, asociaciones y ciudadanía interesada en la convivencia, la integración y la realidad venezolana en Soria.