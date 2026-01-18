Las OPAS convan manifestación "sepelio" por agricultura y ganadería soriana

Domingo, 18 Enero 2026 09:43

El sector primario volverá a manifestarse por las calles de Soria el próximo 29 de enero, en una convocatoria que terminará en un acto solemne de "sepelio" por la agricultura y ganadería soriana, española y europea.

Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, Upa y Coag han convocado esta manifestación y concentración que partirá a las 12:00 horas el 29 de enero desde la avenida Mariano Vicén para dirigirse hasta la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno, para terminar con un acto solemne de sepelio por la agricultura y ganadería soriana, española y europea, en la Plaza de Mariano Granados.

El pacto suscrito con EEUU y la guerra de los aranceles desatada por la administración Trump, las medidas arancelarias en la relación con China en el marco de las consecuencias derivadas de esta guerra comercial, y las repercusiones de la guerra en Ucrania iniciada por Rusia, son los grandes causantes de las prisas y precipitaciones que las OPAS han denunciado en la búsqueda de acuerdos comerciales estables con otros terceros países que lleva a cabo la UE, ante la grave erosión de estos tres grandes mercados.

Estas prisas están ocasionando posibles acuerdos precipitados que generarán perjuicios y son una amenaza para nuestras explotaciones al no aportar reciprocidad ni unas garantías mínimas para nuestra agricultura y ganadería. Por lo que puede ser la puntilla final para algunos de nuestros sectores, han advertido.

Este es el motivo de la necesidad de retrasar los periodos de negociación, para obtener mejoras, equilibrios y mayor justicia para nuestro sector dentro de estos acuerdos. O rechazarlos de plano cuando no existen garantías, como ahora ocurre.

"Lamentablemente en esa ocasión echamos de menos algunas de las voces que se escuchan ahora sobre Mercosur. Recordemos que el año pasado protestamos por el vergonzoso acuerdo pactado por la UE con Trump, que impone el 0% de arancel para todo lo que nos viene de EEUU y por el contrario impone importantes aranceles para el envío de nuestros productos agroalimentarios. Ese acuerdo con la administración Trump, sin ir más lejos, afecta ya a nuestros vinos sorianos con el 15% de arancel, mientras que los de California pueden venir al 0%, por no hablar del trigo o el resto, que les pasa lo mismo. Algunos sabrán por qué no dijeron nada entonces", han apuntado.