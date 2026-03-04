Responsabilizan a Gobierno y Junta de deterioro de transporte público en ribera soriana del Duero

Miércoles, 04 Marzo 2026 18:56

Soria ¡Ya, Vía Burgalesa y Sentir Aranda han denunciado hoy en Langa de Duero la pérdida de calidad y de frecuencias en las líneas de autobús que vertebran la Ribera del Duero y afectan directamente a la provincia de Soria.

Las tres formaciones han señalado a los periodistas como responsables políticos tanto al Gobierno de España, por la gestión de las concesiones estatales, como a la Junta de Castilla y León, por su competencia en las líneas autonómicas y por su falta de exigencia ante los incumplimientos.

Uno de los ejemplos más claros es la conexión Soria–Aranda–Valladolid, eje que vertebra de este a oeste el valle del Duero en ausencia de tren

. El primer autobús desde Soria llega a Valladolid a las 12:55 horas.

Ese horario impide acudir a una reunión de trabajo por la mañana, a una cita médica o a una clase.

Según los contratos vigentes, entre las líneas estatales y autonómicas deberían prestarse 86 expediciones semanales entre Soria y Valladolid, pero en la práctica se realizan 42.

Los contratos están caducados desde hace años y se mantienen prorrogados sin nueva licitación, mientras ninguna administración obliga a los concesionarios a cumplir íntegramente las expediciones fijadas.

En la línea Coria–Salamanca–Soria–Barcelona, dependiente del Estado, el contrato contemplaba 35 expediciones semanales entre Soria y Barcelona y 14 entre Soria y Salamanca.

En la actualidad no se presta ningún servicio entre Soria y Barcelona y únicamente se mantienen dos expediciones semanales entre Soria y Salamanca durante el periodo lectivo.

La concesión está caducada desde 2017 y no se ha promovido una nueva adjudicación que restituya la conexión.

En la línea Soria–Zaragoza, cuyo contrato venció en 2013 y continúa prorrogado, estaban previstas seis expediciones diarias por sentido, dos de ellas por Ólvega. Hoy se realizan tres por sentido y menos de la mitad de las que deberían pasar por esa localidad. La reducción supera el 50 % de lo establecido en contrato.

También en la línea Madrid–Aranda de Duero–El Burgo de Osma se constatan incumplimientos.

El contrato prevé 24 expediciones semanales entre Madrid y El Burgo de Osma y 14 entre Santo Tomé del Puerto y El Burgo.

De las 38 previstas, solo se realizan 24, al no ejecutarse el tramo Santo Tomé del Puerto–El Burgo de Osma.

Además, se producen transbordos no previstos y el horario reducido de la taquilla en la estación de autobuses de El Burgo de Osma dificulta la compra anticipada de billetes, trasladando esa carga al conductor y generando retrasos. En el tramo Madrid–Aranda también se prestan menos expediciones de las fijadas contractualmente.

Las formaciones han considerado que ni el Ministerio de Transportes está cumpliendo con su obligación de supervisar y licitar las concesiones estatales, ni la Junta está ejerciendo una defensa firme de los intereses de la comunidad.

Han criticado en este sentido que se hable de “movilidad sostenible” o de “certezas” mientras los servicios reales pierden frecuencias y utilidad.

"Da igual que el autobús sea gratuito si no es útil". Si no permite trabajar, estudiar o acudir a una consulta médica en condiciones razonables, el servicio no cumple su función.

En materia de infraestructuras viarias, Ángel Ceña ha recordado el compromiso asumido en su día por el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de que todas las capitales de provincia de Castilla y León estarían conectadas por autovías o autopistas.

Más de veinte años después, ese objetivo sigue sin cumplirse en el eje Burgos–Soria.

Las formaciones han reclamado la finalización efectiva de la Autovía del Duero (A-11) y la ejecución de una autovía autonómica entre Burgos y Soria que vertebre el interior y refuerce la conexión entre ambas provincias.

Asimismo, han exigido la puesta en marcha de un Plan de Desarrollo específico para la comarca de Pinares Burgos–Soria, una comarca natural que supera los límites provinciales y comparte una economía basada en el monte, la madera, la resina y el turismo de naturaleza.

El plan debería incluir apoyo a la industria forestal vinculada al pino, aprovechamiento sostenible del monte —resina, biomasa y transformación de la madera—, refuerzo del turismo de montaña en espacios como Urbión, Laguna Negra o la Sierra de la Demanda, mejora de infraestructuras y servicios para fijar población y coordinación real entre Burgos y Soria.

En este contexto, han reclamado también la remodelación y mejora del firme de la carretera CL-117, que conecta Abejar, Molinos de Duero, Salduero, Duruelo, Covaleda y Salas de los Infantes, una actuación comprometida en la pasada legislatura y que sigue pendiente.

Soria ¡Ya!, Vía Burgalesa y Sentir Aranda exigirán el cumplimiento íntegro de los contratos vigentes, la licitación inmediata de las concesiones caducadas, la recuperación de todas las frecuencias recortadas y la restitución de las conexiones estratégicas. Sin transporte útil, sin infraestructuras adecuadas y sin un plan específico de desarrollo, la Ribera del Duero y la comarca de Pinares seguirán perdiendo oportunidades.